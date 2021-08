Szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce rozpoczęły się w grudniu 2020 r. Od tamtej pory wykonano ponad 36,2 mln szczepień. Status w pełni zaszczepionych ma 18,75 mln mieszkańców, czyli trochę ponad 49 proc. populacji.

Podobny, choć nieco słabszy wynik ma Lubuskie, gdzie na milion mieszkańców w pełni zaszczepionych jest 462,7 tys. osób. Jak nietrudno obliczyć, to trochę ponad 46 proc.

Bardzo dobrze wypada Zielona Góra, która jest liderem w województwie. W mieście przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło ponad 80 tys. osób na 140 tys. wszystkich mieszkańców, czyli ponad 57 proc. Jeśli odejmiemy młodych poniżej 12. roku życia (nie kwalifikują się do szczepienia, to ok. 22 tys. mieszkańców), to wskaźnik zaszczepionych wyraźnie podskoczy - o 10 punktów proc.