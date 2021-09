Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Dni miasta, tradycyjnie związane z czasem zbiorów winogron, rozpoczyna się już w najbliższą sobotę, tj. 4 września. Impreza potrwa nieco ponad tydzień - do przyszłej niedzieli włącznie. W roli gwiazd na dużej scenie zagrają kolejno: Krzesimir Dębski, Katarzyna Nosowska, Mery Spolsky, Mrozu, Sokół, Michał Szczygieł, Uniatowski i Maryla Rodowicz.

Pełny program dostępny jest na stronie Winobrania.

Tygodniowa impreza w mieście siłą rzeczy oznacza utrudnienia dla kierowców. Niedostępne będą niektóre drogi w centrum Zielonej Góry, zwłaszcza te w bezpośrednim sąsiedztwie deptaka. Inne wyłączane z ruchu będą tylko na pojedyncze dni i godziny pod operacje logistyczne.

Rozpiskę utrudnień dla mieszkańców przygotowała miejska spółka Centrum Biznesu.

1 września - 15 września: zamknięty pl. Bohaterów, drogi wokół niego i parking pod Centrum Biznesu; wyłączone są też ul. Kazimierza Wielkiego (od galerii do placu Bohaterów) i al. Niepodległości (od placu Bohaterów do ul. Bankowej); w tym rejonie rozstawiło się wesołe miasteczko.

1 września - 15 września: niemożliwa jazda po deptaku; wyłączone ulice dra Pieniężnego (od ul. Kazimierza Wielkiego do budynku muzeum), Kupiecka, Żeromskiego, Mickiewicza (od ul. Żeromskiego do ul. Mariackiej), Stary Rynek, Pod Filarami; to w związku z organizacją Jarmarku Winobraniowego.

3 września - 12 września: nieczynne ul. Kasprowicza i pl. Powstańców Wielkopolskich (czyli ten pod filharmonią) w związku z przygotowaniem i prowadzeniem imprez na głównej scenie.

4 września: od godz. 15 do godz. 20.30 częściowo wyłączona będzie ul. Boh. Westerplatte (od ul. Ułańskiej do ul. Kupieckiej), a w godzinach 16.45-17.30 oraz 18.45-20.30 także ul. Ułańska, al. Niepodległości, Bankowa, Chrobrego, pl. Matejki, Kupiecka (od ul. Kopernika do ul. Podgórnej), Drzewna, pl. Pocztowy, Jedności, Reja, Wojska Polskiego (od ul. Reja do ul. Kupieckiej); to w związku z organizacją winobraniowych zawodów biegowych.

