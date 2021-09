Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Szymon Sowiński na co dzień reprezentuje Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Start Zielona Góra. W finale strzelania sportowego (pistolet 25 m, klasa SH1) na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio uległ tylko jednemu rywalowi, zdobywając tym samym upragniony medal. Srebrny. Nie było lekko. Do wejścia do strefy medalowej, a później zatrzymania dla siebie cennego krażka, potrzebne były dogrywki. Sukces smakował tym bardziej, że podczas ostatnich igrzysk w Rio de Janeiro Sowiński uplasował się na 4. miejscu, ocierając się jedynie o podium.