- To był pracowity tydzień dla funkcjonariuszy drogówki - mówi Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskiej policji. Patrole kontrolowały drogi i przejścia dla pieszych w rejonach szkół, bo właśnie rozpoczął się rok szkolny. Jak często ostatnimi czasy korzystali przy tym z drona. Jednocześnie kontynuowali swoje regularne działania, np. kaskadowe pomiary prędkości czy kontrole trzeźwości.

Zasięg zielonogórskiej komendy obejmuje miasto i cały powiat zielonogórski. Liczby za ten tydzień i tak nieco jednak szokują. Od poniedziałku do piątku rano mundurowi odnotowali aż 280 wykroczeń na drogach, za które wystawili 129 mandatów. W 28 przypadkach skierowali sprawy do sądu.

- Do tego sześciu kierowców straciło swoje prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km na godz. Policjanci zatrzymali również sześć dowodów rejestracyjnych i dwie osoby kierujące samochodami mimo zakazu sądowego - informuje Barska.

W alkomat dmuchało ponad 300 kierowców. Trzech było pod wpływem alkoholu.

REKLAMA

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Gwiazdą tygodnia został 48-letni kierowca osobowego citroena kombi, którego policjanci zatrzymali do kontroli we wtorek koło południa na ul. Wrocławskiej. Mężczyzna jechał przez miasto z 80 km na godz. na liczniku.

- Wydawać by się mogło, że to kontrola, jakich wiele w codziennej pracy, ale po sprawdzeniu okazało się, że samochód nie jest dopuszczony do ruchu. 48-latek zachowywał się dziwnie, był wyjątkowo rozmowny, jednak policjanci mieli wrażenie, że nie jest z nimi szczery. Okazało się, że podał dane swojego brata, bo sam ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów do 2024 r. - opowiada rzeczniczka zielonogórskiej komendy.

REKLAMA

Złamanie zakazu sądowego to przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat więzienia.

CZYTAJ TEŻ: Potrącenia rowerzystów w Zielonej Górze to zmora. Kierowcy nie ustępują pierwszeństwa