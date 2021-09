Dwukrotnie porzucony. Nie przebił się do ludzkiej duszy. Zafundowano mu dwie podróże od niewoli do niewoli - mówią wolontariusze OTOZ Animals, którzy prowadzą zielonogórskie schronisko. I przyznają, że przez chwilę pies miał dom. Ale zgubił się. Nikt go jednak na tyle skutecznie nie szukał, by go odnaleźć. Zielonogórskie przytulisko jest drugim, do którego trafił. W kojcu siedzi już szósty rok. Bez szans na adopcję. Dla niektórych jest za stary, dla innych zbyt duży, za kudłaty.

Muniek (choć w dokumentach ma zapisane Mruk, ale wolontariuszom się źle kojarzy) ma już 13 lat. I jest schorowany. Lata spędzone na mrozie w przytuliskowym kojcu dają o sobie znać w kościach. - Chociaż niedźwiedziej postury, to kruchy jak... nikt inny - mówią wolontariusze. I przyznają, że od ośmiu miesięcy, gdy przejęli prowadzenie schroniska, robią wszystko by znaleźć Muńkowi dom. Bezskutecznie. Muniek ma 13 lat, jest pogubiony, niepewny, ostrożny. Nie wykazuje agresji, lubi suczki. Jest rozpaczliwie stary, zmęczony, zrezygnowany. Lubi powolne spacery, chociaż stawy ma zesztywniałe - opowiadają o psie i marzą, by Muniek nie spędził kolejnej zimy w budzie, na mrozie. - Możliwe, że po tej, która nadchodzi, już się nie podniesie. REKLAMA W sprawie Muńka można dzwonić tel. 577 466 576 lub pisać ankietyprzedadopcyjne@gmail.com Muniek szuka domu, jeśli nie możesz go przygarnąć, możesz kupić mu specjalistyczną karmę. Fot. OTOZ Animals Jeśli nie możesz Muńka adoptować, możesz kupić specjalistyczną karmę, którą Muniek je ze względu na problemy z trzustką i trawienia. Jaką wybrać? Tu znajdziesz szczegóły. Adres do wysyłki: OTOZ Animals Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Szwajcarska 4, 65-169 Zielona Góra