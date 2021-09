Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein przy ul. Bułgarskiej to najmniejsza uczelnia w Zielonej Górze. Istnieje prawie 20 lat. Teologię zwykle studiuje po kilku, kilkunastu studentów na roku. IFT wypuścił już setki absolwentów.

- W różnym wieku, od młodych ludzi po maturze, po 60-latków i starszych – podkreśla ks. dr Piotr Bartoszek. – Są różnych zawodów, choć największą grupą są studenci myślący o pracy w szkole jako katecheci. Są też tacy, którzy studiują z ciekawości, dla własnych zainteresowań i większej wiedzy o religijności i dylematach teologicznych.

Katecheci znajdą pracę w szkołach? – pytam.

- Fakt, w szkołach ubywa uczniów na lekcjach religii, ale katechetów ubywa jeszcze szybciej. Sporo odeszło na emeryturę – mówi ks. Bartoszek.

Instytut dziś współpracuje z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu (przez wiele lat działał pod szyldem Uniwersytetu Szczecińskiego). Do końca września trwa nabór na teologię. Zajęcia odbywają się popołudniami, od poniedziałku do czwartku w godz. 16-20. W programie są zajęcia z biblistyki, bioetyki, dogmatyki, etyki, filozofii a nawet emisji głosu.

Studia są długie, trwają 11 semestrów, kończą się obroną magisterki. – Ale warto spróbować – zachęca ks. Bartoszek.

Zainteresowani studiami teologicznymi w zielonogórskim Instytucie Edyty Stein mogą składać dokumentu do końca września w siedzibie IFT przy ul. Bułgarskiej lub skontaktować się z dziekanatem.

