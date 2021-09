Tej informacji próżno szukać w komunikatach komendy głównej, lubuskiej komendy czy straży granicznej. Gdy o nią pytamy, też niezbyt wiele słyszymy. "Wyborcza" nieoficjalnie ustaliła, że dziś spora grupa lubuskich policjantów i radiowozów wyruszyła w stronę wschodniej granicy Polski z Białorusią. Oddelegowani są m.in. funkcjonariusze z pododdziałów prewencji, którzy pracują w Zielonej Górze, a od lat podlegają bezpośrednio lubuskiemu komendantowi. Wśród nich są policjanci, którzy tworzą grupę stricte antyterrorystyczną.

- Mają wrócić za tydzień, w niedzielę. Decyzja zapadła nagle, w środę. To spora grupa fachowców, którzy zazwyczaj zabezpieczają mecze z udziałem niebezpiecznych kibiców, zatrzymują gangi narkotykowe, rozbijają dziuple złodziei samochodów. Nie są zadowoleni z przeflancowania na wschodnią granicę, mimo że dostają jakieś dodatkowe gratyfikacje - mówi "Wyborczej" informator. I przyznaje, że jest to dość dziwne, że komenda główna sięga po policjantów aż z zachodniej granicy.

- A to oznacza, że na białoruską granicę jadą także policjanci innych komend w całym kraju. Wszystko wygląda na próbę wyjątkowego uszczelnienia granicy. Poza tym dziwne, że cicho jest o całej akcji w narodowych mediach - dodaje nasz informator.

Próbowaliśmy ustalić, ilu policjantów zostało wysłanych, ile radiowozów, z jakich lubuskich komend ich wysłano. Czy wysłano także oddział antyterrorystów z Gorzowa. Bez skutku.

- Niestety, ale ze względu strategicznych, taktycznych nie możemy udzielać takich informacji. To akcja Straży Granicznej i to ona jest gospodarzem tego przedsięwzięcia. Nie zostaliśmy upoważnieni do informowania opinii publicznej - mówi Mateusz Sławek z biura prasowego lubuskiej komendy.

Major Joanna Konieczniak, rzeczniczka prasowa komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, nie mogła rozmawiać z "Wyborczą", obiecała jednak oddzwonić.

Do sprawy wrócimy.