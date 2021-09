Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje ostrzeżenie meteorologiczne dla zachodniej Polski i całego województwa lubuskiego. Region objęto alertem pierwszego stopnia (żółty). Synoptycy przewidują lokalne burze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz w Zielonej Górze i na południu województwa lubuskiego sięga 60 proc. – szacują meteorolodzy. Możliwe są lokalne gradobicia.

W Zielonej Górze przede wszystkim może popadać do południa i wieczorem po godz. 21. Wietrznie nie będzie, powieje z prędkością do 12 km na godzinę. Zbytnio się nie ochłodzi, temperatura do 23 stopni Celsjusza.

W niedzielę lekka poprawa pogody, synoptycy nie przewidują opadów i burz.

