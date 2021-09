Statystyki zagubionych grzybiarzy co roku wyglądają podobnie. Lubuscy policjanci w sezonie szukają ok. 50 osób. – To sytuacje nadzwyczajne. Mobilizujemy duże siły z wielu jednostek. Do tego sprzęt, czasem śmigłowce. To kosztowne operacje – tłumaczą policjanci.

Rok temu przed sezonem grzybowym komenda wojewódzka policji zleciła spot, który opublikowała w sieci. – Miał uzmysłowić seniorom oraz osobom nimi się opiekującymi, ich bliskim, że samotny spacer po lesie nie zawsze musi się wiązać ze szczęśliwym powrotem do domu z koszem wypełnionym grzybami. Bardzo często mamy do czynienia z zaginięciem, które niezgłoszone na czas może skutkować tragedią – tłumaczą policjanci.