Zapis dźwiękowy kosmicznego projektu znalazł się na płycie Voices Of The Cosmos - Interstellar Space, wydanej przez niezależne wytwórnie Eter i Gusstaff Records.

Voices Of The Cosmos stworzyli muzycy. Rafał Iwański grał w grupach HATI, Alameda 5 i Innercity Ensemble. Z solowych występów znany jest jako X-NAVI:ET). Wojciech Zięba na scenie elektronicznej znany jest jako ELECTRIC URANUS. Do duetu muzyków dołączył Sebastian Soberski, astronom, szef planetarium w Grudziądzu i pracownik toruńskiego UMK. Projekt łączy osiągnięcia astronomii z muzyką elektroakustyczną. Twórcy korzystają z oryginalnych sygnałów pozaziemskich i dźwięków odbieranych przez radioteleskopy (np. pulsary, magnetosfery planet, masery) oraz inne urządzenia radiowe. Czasami twórcy korzystali z archiwalnych nagrań z misji kosmicznych.