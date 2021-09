"Jeszcze jeden mecz z Czarnymi w piątek, na którym - mam nadzieję - będzie piekło na trybunach w meczu jak za najlepszych lat. A potem drużyna odpocznie cały weekend! Przyjdźmy i pomóżmy naszym Muszkieterom. Oni walczą dla nas!" - nawołuje Janusz Jasiński, właściciel Enei Zastalu BC Zielona Góra, na Facebooku.

Zastalowcy do starcia przystąpią z ligowym bilansem trzy wygrane i jedna porażka. Ostatnie dwa mecze były dla nich bardzo trudne. Najpierw przegrali 89:82 we Włocławku, ale tam spotkanie stało przynajmniej na wysokim poziomie. Boleśniejszy dla oczu był ostatni mecz z koszmarnie osłabionym HydroTruckiem w Radomiu, gdzie przez długie fragmenty koszykarze Zastalu wyglądali, jakby ktoś skradł im talenty. Za to jakimś cudem, a w zasadzie mobilizacją w końcówce, przeciągnęli zwycięstwo na swoją stronę, choć potrzebna była dogrywka.