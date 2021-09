Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

- Halo! Halo! Już w najbliższą sobotę otwieramy szperowisko! Jeżeli chcecie dać drugie życie śmieciom, to zapraszamy w sobotę 18 września od godz. 9 do 15 - przypomina Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze, organizator i inicjator akcji.

Szperowisko wymyślono po to, by dać starym, wyrzuconym na śmietnik rzeczom szansę na drugie, piąte i dziesiąte życie. Idea jest prosta: ZGK wystawia do odbioru najlepsze rzeczy, jakie znaleźli pracownicy wysypiska i zakładu składowania odpadów w Raculi (bywa że są jak nowe). Jednocześnie swoich starych gratów lub po prostu dłużej niepotrzebnych sprzętów pozbyć mogą się mieszkańcy.