Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, wspólnie z samorządowcami z sąsiednich gmin powołał spółkę do budowy mieszkań z programu ogłoszonego przez rząd PiS. Ten ma być wielkim sukcesem, w przeciwieństwie do "Mieszkania plus". - Kiedy inni hejtują, my robimy realną robotę dla Lubuszan - powiedział na konferencji poseł Łukasz Mejza.