- Guzy, wrośnięte szwy po cesarskim cięciu, dziury w dziąsłach, zapalenia skóry, oczu, uszu, przerośnięte pazury, tania karma z marketu, porozrzucane kości i nieświeżo mięso. Jedzenie i fekalia razem. Okropny smród. To, co zastaliśmy, to efekt zaniedbań ciągnących się latami - opowiadają inspektorzy OTOZ Animals o swojej wizycie w jednej z hodowli psów w woj. lubuskim.

Mówią o horrorze, tym bardziej, że hodowla była zarejestrowana w Związku Kynologicznym w Polsce.

- Psy spały w piwnicy, na paletach, które pokryte były cienkimi kocami. Ewidentnie były nieprane i niewymieniane od długiego czasu. Psy nie miały zapewnionej nawet podstawowej pielęgnacji. Kiedy sprawdziliśmy uzębienie jednego z nich, zęby zaczęły mu wypadać same - relacjonują animalsi.