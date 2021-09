W skrócie scenariusz meczu wyglądał w ten sposób, że Enea Zastal wziął inicjatywę w końcowych minutach pierwszej kwarty, po drugiej King odstawał już tylko o jedno oczko, a w trzeciej gospodarze byli już bliscy zdemolowania zespołu z Zielonej Góry. Na dwie minuty przed jej końcem prowadzili już 66:54. Szczecińską lokomotywę ciągnął niezmordowany Jakub Schenk (27 pkt, 9/15 z gry, 6 asyst) z wydatnym, co by nie mówić, wsparciem Filipa Matczaka (18 pkt, 6/10 z gry, 6 asyst), pomimo że wychowanek Zastalu popełnił aż sześć strat.

Ze statystyk dwójki obwodowych można z grubsza odczytać strategię gry Kinga. W składzie nie ma klasycznego rozgrywającego, więc dwaj dynamiczni obrońcy bez końca grają pick'n'rolle, szukając z tego najlepszych opcji dla zespołu. To zresztą zyskujący na sile trend w światowej koszykówce. Słabością szczecinian jest natomiast słabo obsadzona formacja podkoszowa. Mają mocnego na półdystansie, ale nisko skaczącego i mało zwinnego Stacy Davisa oraz wykorzystywanego tylko do brudnej roboty Djoko Salicia. King ostatecznie przegrał na deskach 43:31 i to na ostatecznym rezultacie też na pewno się odbiło. Gospodarzom zabrakło też celnych rzutów z dystansu Pawła Kikowskiego (7 pkt, 0/5 zza łuku), bo wspólnie zanotowali nieprzystające do współczesnych standardów 6/22 za trzy.

To, co z naszej perspektywy odmieniło grę Zastalu w końcówce trzeciej kwarty (zryw 7:0, przedłużony w następnej odsłonie do 14:0) i po części pozwoliło przełamać klątwę z poprzednich meczów, to nie tylko wysoka skuteczność zza linii 6,75 m (pięć trafionych rzutów w czwartej kwarcie). Raczej nastąpiła dobra mentalna zmiana. W tych ostatnich akcjach trzeciej kwarty znów było widać chęć dzielenia się piłką, jak choćby w meczu o Superpuchar. Tego ostatnio brakowało. Mam trochę miejsca, ale mogę pograć chwilę dłużej i wypracować lepszą pozycję koledze? Po przebiegnięciu całego boiska w ostatnich sekundach nie muszę rzucać sam, a podać partnerowi, który stoi wolny i czeka na piłkę, bo jego rzut będzie lepszy? Owszem! Z tego wyszły w praktyce dwa ważne celne rzuty i błyskawiczne podbudowanie morale. Należy przy tym wspomnieć o fantastycznym występie Andrzeja Mazurczaka (18 pkt, 8/13 z gry), który zupełnie obok powyższych uwag rozgrywał niemal doskonałe spotkanie. Agresywny po obu stronach parkietu, mądrze czytający sytuację po zasłonach, dwoił się i troił. Bez niego nie byłoby tego zwycięstwa. Branden Frazier ponownie bardzo pasywny w ataku, w 14 minut oddał jeden rzut i więcej na parkiecie się nie pojawił. Problemy zdrowotne? Na razie nic nie słychać.

W czwartej kwarcie Zastal poszedł za ciosem, wyszedł na prowadzenie głównie dzięki dobrej postawie Jarosława Zyskowskiego (13 pkt w meczu, 8 w ostatniej kwarcie), Tony'ego Meiera (10 pkt, 7 w ostatniej kwarcie) i wspomnianego Mazurczaka. Gospodarze choć w końcówce zmęczeni, nie składali broni. Na nieco ponad minutę przed końcem (8 pkt z rzędu Schenka!) znów prowadzili 82:81. Po trójce Mazurczaka doprowadzili do remisu, a potem mieli aż sześć sekund na ostatnią akcję. I cóż, chyba dość głupio rzucali piłkę z autu bezpośrednio nad kosz. Nic z tego nie wyszło.

W dogrywce sprawy w swoje ręce wziął słabiej widoczny w drugiej połowie Nemanja Nenadić (22 pkt, 10 zbiórek, 5 asyst). Wrzucił 8 z 12 punktów drużyny. A King się zupełnie zablokował, wrzucił tylko jeden kosz.

REKLAMA

Enea Zastal wygrał w Szczecinie 96:86. W niedzielę w Moskwie zagra z CSKA swój pierwszy mecz w lidze VTB. Na pochwałę zasługuje dziś postawa trenera Vidina. To, w jaki sposób dysponował minutami poszczególnych zawodników, pokazuje, że reagował na wydarzenia na boisku. Po 29 minut dostali Mazurczak i Meier. Serbski szkoleniowiec chciał przyśpieszyć grę na tle i tak słabszego pod koszem Kinga - to się udało.

KING SZCZECIN 86:96 ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA

Kwarty: 18:24 | 25:20 | 23:17 | 18:23 + dogrywka 2:12

REKLAMA

KING: Matczak 18 (2), Schenk 27 (2), Dorsey-Walker 9 (1), Borowski 2, Šalić 9 oraz Kikowski 7, Davis 9 (1), Bartosz 5 (1), Kroczak 0.

ZASTAL: Frazier 1, Joseph 11 (3), Brembly 9 (1), Zyskowski 13 (2), Apić 9 oraz Nenadić 22 (3), Mazurczak 18 (2), Meier 10 (2), Sulima 3.