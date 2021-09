Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Parowóz do małego skansenu Kolei Szprotawskiej przy ul. Morwowej przyjechał w sobotę. Wydarzenie ściągnęło kilkudziesięciu mieszkańców. Było co oglądać - lokomotywę na odnowionym kawałku kolejowych torów ustawiał potężny, 180-tonowy dźwig.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

- To zabytkowy parowóz T3 (TKh1-20) z 1909 r.. Jest to typ parowozu, jaki obsługiwał kolej szprotawską przed wojną – wyjaśnia Mieczysław Bonisławski z zielonogórskiego klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej. To właśnie to stowarzyszenie od lat rozbudowuje w mieście skansen kolei. Pieniądze na zakup parowozu wywalczyło w miejskim budżecie obywatelskim.