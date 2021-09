Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Publikujemy opinię autorstwa Janusza Rewersa, kabareciarza i miejskiego radnego Koalicji Obywatelskiej. Rewers pisze w niej o amfiteatrze w Zielonej Górze. Wcześniej zamieścił tę opinię na Facebooku.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Walka o amfiteatr trwa

Los amfiteatru w parku Piastowskim jest sprawą otwartą. Chociaż nie działa od września 2020 r., jego dalsze funkcjonowanie zależy od władz i mieszkańców. Bez wątpienia za degradację tego ważnego i historycznego obiektu odpowiada ekipa prezydenta Kubickiego, który rządzi Zieloną Górą czwartą kadencję i przez 16 lat nie podjął żadnych działań remontowych. Pomimo wielu protestów, petycji, opinii ludzi kultury i radnych Koalicji Obywatelskiej prezydent forsuje na siłę pomysł wyburzenia amfiteatru i postawienia w tym miejscu blaszaka przypominającego market. Amfiteatr dla 4400 widzów ma zostać zamieniony na salę konferencyjno-koncertową na 1800 miejsc, co w czasach trwającej pandemii jest co najmniej dziwne. Koszt tej sali przewidziano na 28 mln zł. Dla porównania, parking budowany koło Palmiarni będzie kosztował 30 mln zł. Sala to koszt kilka razy większy niż remont amfiteatru. Oto przykłady: filharmonia w Gorzowie – 120 mln zł / 600 miejsc, Toruń-Jordanki – 225 mln zł / 1100 miejsc. Aż 660 mln zł ma kosztować wyjątkowa sala Sinfonia Varsovia, która w 2026 r. ma być największą w Polsce – na 1800 miejsc. Zatem co można wybudować za 28 mln zł? Sala widowiskowa oczywiście przydałaby się w mieście, ale w innym miejscu, nie kosztem amfiteatru, w ciasnej przestrzeni osiedlowej.