Zastal w starciu z bogatym i potężnym CSKA był, rzecz jasna, skazywany na porażkę. Uniknął jednak srogiego lania, jakie moskiewska konstelacja gwiazd prowadzona przez Dimitrisa Itoudisa zafundowała ostatnio Tsmokom Mińsk. W tamtym spotkaniu niemal „zdublowała" rywali. Tym razem aż tak łatwo nie było.

Do przerwy Zastal trzymał się świetnie. Dwie pierwsze kwarty przegrał kolejno 18:23 i 19:23, co razem dawało wynik 46:37 po 20 minutach gry. Zielonogórzanie dzięki sprawnej rotacji nie pozwalali rozkręcić się ani dominującemu fizycznie Joelowi Bolomboyowi, ani obecnie najcenniejszemu chyba koszykarzowi CSKA, czyli skrzydłowemu Tornike Schengelii. To prawda, że gospodarze mieli problem ze skutecznością zza łuku, przez co trudniej było im rozciągnąć grę, ale na co innego miał liczyć Zastal? Musisz mieć trochę szczęścia, kiedy mierzysz się z drużyną 12 klasowych zawodników, którzy do spółki trzymają po swojej stronie przewagę i warunków fizycznych, i umiejętności koszykarskich.