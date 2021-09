Radosław Kasprzak mieszka w Krośnie Odrzańskim, ale uczy się w szkole w Zielonej Górze. Tydzień temu w piątek wyszedł rano na autobus, ok. godz. 6 rano, i wtedy widziano go ostatni raz. Do szkoły nie dotarł, nie ma z nim żadnego kontaktu.

Zaginięcie 18-latka rodzina zgłosiła na policję, ale dotąd poszukiwania nie przyniosły skutku.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Radosław jest niski, ma ok. 167 cm wzrostu, średniej długości włosy koloru ciemny blond, czesane do tyłu, jest szczupłej budowy ciała. Na lewej dłoni ma bliznę.