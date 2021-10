Rozpoczęcie terapii się opóźniło się o blisko dwa miesiące. Wszystko przez infekcję, której nabawiła się w międzyczasie Ania. Musiała przyjmować antybiotyki, podniósł się poziom leukocytów w jej organizmie. Wreszcie jednak się udało. W piątek 1 października rodzice dziewczynki poinformowali, że przyjęła właśnie terapię genową.

"Kochani, dziś jest ten dzień, stało się, Ania otrzymała terapię genową. Tak długo na to czekaliśmy. Jesteśmy Wam wdzięczni, za to co zrobiliście dla Ani i bardzo Wam wszystkim dziękujemy" - poinformowali rodzice.