Dziś (2 października) rano do mieszkania, które od kilku lat najmuję z partnerką, wkroczyła policja, informując mnie, że z numeru IP przypisanego do tego mieszkania wysłano groźby karalne do jednego z posłów polskiego Sejmu.

Dopiero później dowiedziałem się, że groźby otrzymać miał Jerzy Materna, parlamentarzysta PiS z Zielonej Góry, a więc miasta, w którym żyję i pracuję. Policjanci zabezpieczyli modem/router operatora internetu, a także mój prywatny komputer PC i prywatnego smartfona. Wydałem te rzeczy od razu, ponieważ nie mam nic do ukrycia. Dopiero w momencie, gdy funkcjonariusze chcieli zabrać służbowego laptopa, zadzwoniłem do mojego przełożonego po instrukcje, ponieważ laptop nie jest moją własnością, ale spółki Agora, wydawcy "Gazety Wyborczej", dla której pracuję jako dziennikarz.