Dziś do mieszkania dziennikarza „Wyborczej" w Zielonej Górze. O tym, co się stało, przeczytacie TUTAJ. Oświadczenia w sprawie zachowania policji wydała „Gazeta Wyborcza" i Piotr Bakselerowicz.

W tym czasie na stronie publicznej Radia Zachód Daniel Sawicki opublikował krótki artykuł w sprawie najścia policji. Ładunkiem kłamstw mógłby przebić niejedno wydanie „Trybuny Ludu" w czasach stalinizmu.

Kłamstwo pojawia się niemal w każdym zdaniu.

Sawicki (znany także z publikacji w „Gazecie Lubuskiej") pisze: „Dziś rano policjanci weszli do mieszkania domniemanego sprawcy wpisu. To zielonogórski dziennikarz »Gazety Wyborczej«".

Kłamstwo. Piotr Bakselerowicz nie jest „domniemanym sprawcą". Nie jest podejrzanym. Jest świadkiem. Może Sawicki w swojej śmierdzącej służalczości lub głębokiej tępocie i braku podstawowej wiedzy prawnej, tego nie rozróżnia.

Sawicki dalej: „W domu dziennikarza Gazety Wyborczej policjanci zajęli komputery i telefon. Urządzenia zostaną teraz poddane analizie w laboratorium kryminalistycznym".

Kolejne kłamstwo: Telefon został zwrócony Piotrowi Bakselerowiczowi po dwóch godzinach, co policjant zapowiedział od razu. Nie zamierzał go w ogóle posyłać do wyimaginowanego „laboratorium kryminalistycznego". Skąd w ogóle wie Sawicki, że tam pojadą komputery? O tym decyduje sąd, a nie Sawicki. Jeden z komputerów jest objęty tajemnicą dziennikarską. Nie może być „objęty analizą w laboratorium kryminalistycznym", a jedynie sprawdzany według określonej procedury przewidzianej prawem. O tym też decyduje sąd, a nie Sawicki. I laptop nie „bada się", ale dane kopiuje i zwraca się właścicielowi.

Sawicki po wielokroć więc kłamie. Nie pyta uczestników, policji, adwokata, świadków przeszukania (dziennikarzy „Wyborczej"). Nikogo. On już wie, jak w państwie PiS awansować i zasłużyć na nagrody.