Kongres Gospodarczy - Lubuskie 2021 odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 6-8 października br. Myśl przewodnia konferencji to Innowacyjne Technologie w gospodarce. Organizatorem wydarzenia są Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego – Wacław Maciuszonek. Na inauguracji Kongresu będzie Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu.

Lubuski Kongres Gospodarczy 2019. Panel dyskusyjny o ekologii i środowisku fot. Krzysztof Kubasiewicz/lubuskie.pl







To już czwarty kongres gospodarczy organizowany przez lubuski samorząd wojewódzki. Wydarzenie ma zasięg ogólnopolski. Jego celem jest promocja kluczowych branż regionu. W debacie i kilkunastu panelach wezmą udział eksperci z całej Polski. Do Zielonej Góry przyjadą m.in. Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, Krzysztof Burda, szef Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, Janusz Jasiński, prezes OPZL czy prof. Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Udział wezmą przedsiębiorcy z lubuskich firm z branży IT i nowoczesnej gospodarki m.in. Marcin Grzymkowski, założyciel Eobuwie.pl, Janusz Szajna prezes Digital Technology Poland (ADB), Jacek Szaferski, wiceprezes Streamsoft i Jacek Starościc, prezes firmy Perceptus.

- Wydarzenie sprzyja wymianie myśli, pomysłów, idei oraz inspiracji. Tematyka kongresu obejmuje głównie zagadnienia z zakresu rozwoju przedsiębiorstw, innowacji, powiązań nauki z biznesem i służy szerokiej dyskusji o przyszłości polskich firm – zapowiadają organizatorzy.

Trzy dni obrad

Tegoroczna edycja potrwa trzy dni. Główne obrady odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego i będą poświęcone m.in. funduszom unijnym na lata 2021-2027. W nowej perspektywie Europa stawia przede wszystkim na innowacje, dlatego Lubuskie w ramach przygotowań do absorpcji środków funduszowych położyło nacisk na realizację kluczowych projektów, takich jak choćby Park Technologii Kosmicznych, w którym powstaną laboratoria zajmujące się nowoczesną medycyną, automatyką, robotyką i przede wszystkim badaniami nad technologiami kosmicznymi.

- Ambicją władz regionu jest zwiększenie innowacyjnych projektów i sięgnięcie po fundusze z programów krajowych i europejskich, takich jak np. program Horyzont. Na listę projektów priorytetowych trafiły już lubuska sieć start-upów czy lubuskie centrum patentowe. Trwają prace nad projektowaniem strategii zarządzania innowacjami w regionie – zapowiada Urząd Marszałkowski.

W pierwszym dniu obrad, w panelu "Innowacyjny przemysł" eksperci i praktycy mówić będą o tym dlaczego park technologii kosmicznych nie powinien kojarzyć się tylko z kosmosem. Jak rozwija się współczesna medycyna dzięki wynalazkom. Tematem rozmowy będą też innowacyjne zmiany w przemyśle tradycyjnym. Ważnym zagadnieniem będzie też współpraca dużych przedsiębiorstw ze start-upami.

OZE w Sulechowie, winiarstwo w Zaborze

Drugi dzień Kongresu to spotkanie w Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie, gdzie przedsiębiorcy i naukowcy mówić będą o praktycznym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Zielona Transformacja i wyzwania urbanistyczne w dobie zmian klimatu to wyzwania, z którymi dziś mierzy się Europa.

Cały program Kongresu Gospodarczego - Lubuskie 2021 – TUTAJ

W Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze, leżącym obok 30 ha winnicy, znani eksperci w tej dziedzinie mówić będą o przyszłości biowiniarstwa. Tematyka związana z gospodarczym rozwojem tej branży w regionie lubuskim jest niezwykle istotna, ponieważ w ostatnich latach region przeżył prawdziwe odrodzenie tradycji uprawy winorośli i produkcji win. Dzięki budowie nowoczesnej marki – liczba winnic, które mają szanse na prowadzenie działalności gospodarczej stale wzrasta. Dyskusja w tym miejscu obejmie też zagadnienia związane z produkcją i przetwórstwem żywności w zgodzie ideologią zero waste.

Drugi dzień Kongresu uświetni gala, podczas której zostaną wręczone Gospodarcze Nagrody Marszałka Województwa Lubuskiego 2021, których celem jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Lubuskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Kongres zakończy się 8 września w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie głównym obszarem dyskusji panelowych będzie start-upowy ekosystem oraz nowoczesne myślenie projektowe.

Poznamy m.in. raport o polskich start-upach w czasie pandemii koronawirusa. O tym jak zbudować nowoczesną firmę i stworzyć start-up wart miliony w małym mieście – dyskutują zielonogórscy przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukcesy na rynku IT.

