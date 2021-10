Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Demonstrację na niedzielę zwołał Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. "Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, w niedzielę na plac Zamkowy w Warszawie, godzina 18. Tylko razem możemy ich zatrzymać" – napisał Donald Tusk na Twitterze.

Demonstracja jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który orzekł, że przepisy traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z polską Konstytucją.

Do Warszawy zjadą działacze i zwolennicy PO z całej Polski. Zielonogórska Platforma organizuje bezpłatny wyjazd autokarowy dla mieszkańców, którzy chcą wziąć udział w demonstracji na placu Zamkowym. Informację przekazał na Facebooku Waldemar Sługocki, poseł i przewodniczący PO w Lubuskiem. "Wyjazd w niedzielę o godz. 11 z parkingu przy CRS. Zapisy pod numerem telefonu 725 200 101 lub 725 200 203" – napisał Sługocki.

Lokalny Komitet Obrony Demokracji zbierze się też w Zielonej Górze. O godz. 16 organizuje protest na placu przy Filharmonii Zielonogórskiej. Pikieta odbędzie się pod hasłem "My zostajemy w Unii, rząd wychodzi".

Organizatorzy tak zapowiadają protest:

"To my, suweren, w referendum zdecydowaliśmy o wejściu do struktur Unii Europejskiej, a nominaci partyjni z pierwszych ław sejmowych przebrani za sędziów chcą wbrew woli suwerena wyprowadzić nas z cywilizowanego grona państw członkowskich UE.

Zielonogórzanki i zielonogórzanie! Wychodzimy na ulice! Pokażmy nasz obywatelski opór i determinację. Brońmy Polski w Europie, brońmy prawa europejskiego, które strzeże naszych praw i wolności przed opresją państwa PiS.

Dlatego właśnie w najbliższą niedzielę będziemy protestować na placach i ulicach w całej Polsce – w miastach poza Warszawą o godz. 16, a w Warszawie o 18".

