Jak komuś się spodoba, to może u nas zostać i zapisać się do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Trzeba mieć minimum 9 lat, a górna granica to 16 – mówi Alicja Wysocka z Ochotniczej Straży Pożarnej w zielonogórskim Przylepie. Razem z młodymi strażakami zaprasza w niedzielę na Dzień Otwarty.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

W niedzielę można będzie w Przylepie zwiedzić miejscową remizę przy ul. Strażackiej, zajrzeć we wszystkie zakamarki. Strażacy przygotowali prezentację samochodów, sprzętu pożarniczego, ambulansu pogotowia ratunkowego, pokazy udzielania pierwszej pomocy medycznej, w czym pomogą ratownicy medyczni. – Warto przynieść maskotki i pluszaki. Podarujemy je ratownikom z pogotowia, a oni małym pacjentom – dodaje Wysocka.