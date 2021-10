Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Wśród najpotrzebniejszych rzeczy, które można przynosić do galerii BWA, są: odzież termiczna, termosy, powerbanki, folia życia i noktowizory.

Organizatorzy zbiórki, Wspólna Zielona Góra - Wspólne Lubuskie, wyjaśniają, że chodzi jedynie o rzeczy wymienione wyżej. Wiele osób, działając z potrzeby serca, chciałoby podarować uchodźcom np. bawełnianą odzież, ale w leśnych warunkach, w tej temperaturze, będzie ona zupełnie nieprzydatna.

Rzeczy dla uchodźców można przynosić do BWA (al. Niepodległości 19) do czwartku. We wtorek w godz. 8-15, a w środę i czwartek w godz. 8-19.

Dary od zielonogórzan trafią do uchodźców, którzy przebywają na polsko-białoruskiej granicy. Podobne zbiórki odbywają się też w innych miastach. Więcej o sytuacji na granicy możecie przeczytać TUTAJ.

