Leżącą na polsko-niemieckiej granicy 3 tys. Łęknicę odwiedza co roku ok. 400 tys. turystów. Wizytówką Łęknicy i Bad Muskau są park Mużakowski i Geopark, który ponownie został wpisany do Światowej Sieci Geoparków, co było dużym wyzwaniem dla samorządów.

Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy: Park Mużakowski z roku na rok generuje coraz większy ruch turystyczny. W tym roku było dużo więcej turystów. Sezon się wydłuża. Cieszę się, że rośnie renoma parku Mużakowskiego i Geoparku. Miejsce robi się coraz bardziej znane, także z korzyścią dla przedsiębiorców działających na pograniczu.

Jak na Łuk Mużakowa wpłynie tworzące się Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej? Mówi się, że to ważne wydarzenie, które zaprocentuje w przyszłości.

Park Mużakowski, 20 sierpnia 2020. Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy Fot. Władysław Czulak/AG

– Utworzenie EUWT to nasz wspólny sukces. Udało nam się razem powołać podmiot, którego celem jest koordynacja, ułatwianie i wspieranie polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej. Ma on nam również ułatwić realizację wspólnych projektów oraz pozwoli sięgnąć po środki finansowe programów UE, w tym bezpośrednio z Brukseli. W 2015 r. dostaliśmy zieloną kartę i staliśmy się certyfikowanym geoparkiem UNESCO Łuk Mużakowa. Już wtedy otrzymaliśmy pewne warunki, które musieliśmy spełnić, aby ten certyfikat dostać na kolejne cztery lata. Jednym z nich było utworzenie wspólnej niezależnej struktury, która byłyby odpowiedzialna za zarządzanie Geoparkiem. Usłyszeliśmy, że jeżeli tego warunku nie spełnimy, to będzie nam groziło wykluczenie z elitarnego grona Światowej Sieci Geoparku. Władze sieci postrzegają Geopark jako jeden niezwykle atrakcyjny obszar, nie dzieli go na części polskie, saksońskie czy brandenburskie. I to właśnie ten warunek popchnął nas do działania. Stanęliśmy na głowie i udało nam się tego dokonać. W 2020 roku była kolejna certyfikacja. Byliśmy do niej przygotowani, bo wspólnie z naszymi partnerami z Brandenburgii i Saksonii, Urzędu Marszałkowskiego i gmin leżących na terenie Geoparku, mieliśmy już wypracowany model współpracy oraz przygotowane projekty dokumentów otwierających drogę do powołania EUWT Geopark Łuk Mużakowa.

Tak więc ponownie udało nam się uzyskać certyfikat UNESCO na kolejne cztery lata. A w 2021 roku uzyskaliśmy zgodę ministra spraw zagranicznych na przystąpienie do EUWT. To niebywały sukces! Pierwsze na granicy polsko-niemieckiej EUWT powstanie właśnie w naszym regionie.

Cieszymy się ogromnie, bo wielu przed nami próbowało utworzyć takie struktury i im się nie udało. To pokazuje, jak wielka była nasza determinacja i chęć współpracy podmiotów z trzech regionów, dwóch państw. Musieliśmy wypracować taki model współpracy, który traktuje wszystkich swoich członków jednakowo, dba o interesy wszystkich i jeszcze jest zgodny z prawem unijnym, krajowym (Polski i Niemiec) oraz landowym (Brandenburgii i Saksonii). Proszę uwierzyć, że na potrzeby utworzenia EUWT Brandenburgia i Saksonia zmieniły swoje prawodawstwo. Wielu nie wierzyło, że nam się uda. A nam się udało i wierzymy, że rozpoczynamy właśnie nowy etap we współpracy transgranicznej. Stawiamy nowe wyzwania, chcemy, żeby ten nasz wspólny Geopark stał się perełką pogranicza.

To pokazuje, że współpraca polsko-niemiecka w ujęciu regionalnym wychodzi ponad to, co się dzieje w polityce narodowej. Ma pan takie wrażenie?

– Zdecydowanie tak. Nas polityka, ta duża międzynarodowa, nie za bardzo interesuje. Mamy swoje tematy do załatwienia, swoje projekty, pomysły na przyszłość i w tym kierunku zmierzamy. Mamy od lat sprawdzonych partnerów i naszych sąsiadów.

Tu warto podkreślić współpracę w ramach Interreg. Kończy się ta perspektywa finansowa 2014-2020. Jeśli miałby pan podsumować projekty z tej perspektywy i jak ta współpraca wyglądała?

– W kontaktach z niemieckimi partnerami bardzo ważne jest wzajemne zaufanie. Angażujemy się we wspólne projekty, a zrealizowaliśmy ich bardzo dużo, tak jak i z programów pochodzących z dofinansowania z RPO, np. budowę siedziby Geoparku, na którą dostaliśmy ponad 3 mln zł. Udaje nam się pozyskać środki, pisząc skuteczne projekty z Interreg Polska-Saksonia i Interreg VA Brandenburgia – Polska. Powiat żarski jako jedyny w woj. lubuskim może pozyskiwać pieniądze z obu tych programów. To otwiera nam wiele możliwości. Okazało się, że Gmina Łęknica w rankingu Pisma Samorządowego „Wspólnota" w latach 2018-2020 została sklasyfikowana na 7. miejscu w Polsce, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na inwestycje, na 610 samorządów miejskich i miasteczek do 20 tys. mieszkańców. To duży sukces i tak nagle na nas spadł.

Skupiliśmy się na inwestycjach, oczywiście nie tylko turystycznych, są też inwestycje w drogi, chodniki, place zabaw…

Mówimy o kolejnej perspektywie finansowej UE. O Interreg mówi się, że ta nowa perspektywa może przynieść mniej funduszy. Co pan o tym sądzi?

Granica polsko-niemiecka Łęknica - Bad Muskau. Most graniczny na Nysie Łużyckiej Fot. Artur Łukasiewicz/AG

– W nowej perspektywie alokacje na poszczególne programy Interreg Polska-Saksonia i Brandenburgia-Polska są faktycznie mniejsze o ok. 20 proc. Nie będziemy załamywać rąk, trzeba się do tego dobrze przygotować. Jesteśmy już po kilku spotkaniach z naszymi partnerami z Niemiec, mamy pewne wspólne pomysły, które będą generalnie dotyczyły budowy infrastruktury geoparkowej. Nie tylko w Gminie Łęknica, jesteśmy w trakcie rozmów w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy gminami leżącymi na terenie Geoparku, Łuku Mużakowa – Brody, Tuplice, Przewóz, Trzebiel, Łęknica. Chcielibyśmy pozyskać środki na wiele projektów, które będą wychodziły naprzeciw oczekiwaniom i deficytom, które mamy. Liczymy, że ta perspektywa będzie hojna dla nas. Mamy przecież EUWT, które ułatwi nam sięganie po kolejne pieniądze. To nie tylko środki związane z turystyką, to ochrona klimatu, powietrza itd. Pracujemy nad kolejnymi etapami sieci gazociągowej miasta, aby być miasteczkiem stawiającym na turystów, na ekologię i aktywny sposób spędzania czasu. Musimy mieć czyste powietrze. Te projekty już wspólnie tworzymy, nie czekamy na konkursy. My już wiemy, że musimy mieć je teraz przygotowane, bo jutro czy pojutrze mogą nas inni wyprzedzić. W strategii województwa lubuskiego do 2030 r. jest 42. pozycja, w której jest wskazane, że zarząd województwa będzie dążył do tego, aby Geopark Łuk Mużakowa, park Mużakowski stał się wzorcowym produktem turystycznym nie tylko w skali wojewódzkiej, ale europejskiej i światowej. Żeby dobrze skonsumować te potencjalne środki, trzeba dobrze o nie zabiegać, trzeba interesować się, starać, być wszędzie i oczywiście mieć na to plan. To są dofinansowania programów krajowych, z RPO czy z INTERREGU. Ten plan trzeba dobrze poukładać. Od pół roku zajmuję się programowaniem tych wszystkich rzeczy, które chcielibyśmy później zrealizować. Bez dobrego planu nie da się tego zrobić.

Gdzie będzie Łęknica w 2027 roku?

– Chciałbym, żeby to było miasto, które będzie tętniło życiem, chciałbym, żeby było coraz więcej turystów. Naszą piętą achillesową jest to, że mamy małą bazę noclegową. To dość mocno komplikuje przyjazd turystów, zagospodarowanie ich czasu. Liczymy, że przedsiębiorcy, którzy coraz chętniej zaczynają myśleć w kierunku obsługi ruchu turystycznego, podejmą się tego zadania. I powstaną nowe miejsca noclegowe, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty czy tak chętnie przez wszystkich odwiedzane miejsca z regionalnymi przysmakami. Łuk Mużakowa stanie się atrakcją turystyczną na skalę światową, a mieszkańcy Łęknicy będą dumni ze swojego miasta. Mam nadzieję, że wszystkie nasze działania staną się impulsem do kolejnych zmian i dalszego rozwoju.

