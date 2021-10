Mijają trzy lata od momentu, kiedy zielonogórzanie z okręgu nr 1 (Zacisze, Przyjaźni, Leśne, Malarzy, Batorego) wybrali mnie z listy KO na zaszczytną funkcję radnego Zielonej Góry. Dla mnie i dla wielu było to sporą niespodzianką, bo dostać się z 6. miejsca na 7-osobowej liście to się raczej nie zdarza. Chciałem mieć trudno w tamtych wyborach i miałem trudno. Tym bardziej dziękuje za zaufanie. Za każdy z 455 głosów. A wiele wskazywało na to, że „mój" mandat z okręgu weźmie lista PiS - dzięki wynikowi Piotra Barczaka. Pretendował on wtedy jednocześnie na radnego i prezydenta, więc miał dużą kampanię i zajął 2. drugie miejsce - po J. Kubickim.