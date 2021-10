Na granicy Polski i Białorusi trwa kryzys migracyjny. Do Europy przybywają uchodźcy z Bliskiego Wschodu i Afryki, którym pośrednicy obiecują bezpieczne dotarcie na Stary Kontynent i szanse na nowe życie. Uchodźcy nie wiedzą, że w ten sposób stają się narzędziami w rękach białoruskich władz, które wypychając ich dalej na zachód, próbują destabilizować sytuację w Unii Europejskiej (to odpowiedź m.in. na nałożone przez UE sankcje). Szanse na nowe życie odbijają się od pilne strzeżonej od tygodni polskiej granicy, którą w niedalekim czasie dodatkowo wzmocni mur. Uchodźcy pozostają w impasie, koczują w lasach bez szansy na powrót do ojczyzny. Dotychczas na polsko-białoruskiej granicy umarło już siedem osób, w tym dzieci, które zatruły się grzybami.

W Zielonej Górze grupa społeczników postanowiła zorganizować zbiórkę na rzecz uchodźców. Nie zgadzają się na bezduszną politykę polskiego rządu. Na skazywanie uchodźców na walkę o przeżycie bez pożywienia i leków. Czytaj także: Uchodźcy. Nacjonaliści tworzą "Patrole Narodowe" do wyłapywania przekraczających granicę polsko-białoruską - Zostawili swój kraj, domy, miasta i wsie, swoje rodziny, żeby ratować życie swoje i najbliższych. Zaufali, zapłacili za lepsze jutro i nadzieję, a dziś cierpią i umierają w zimnym lesie na polsko-białoruskiej granicy. Patrzą na ból swoich bliskich. Drżą o ich zdrowie i życie. Chorują i umierają - tłumaczą organizatorzy zbiórki: Agnieszka Chyrc, Ilona Justkowiak, Mirosław Krzyżaniak, Joanna Liddane, Romana Mucha, Emilia Piotrowicz i Marta Thiele. Inicjatorem był Krzyżaniak, który jako pierwszy zorganizował zbiórkę w swoim garażu. Później dołączyły kolejne osoby i instytucje. Wspólnie zachęcają zielonogórzan i mieszkańców okolicy do pomocy. Uchodźcom najbardziej przydadzą się nieprzemakalne ubrania i koce, artykuły higieniczne, ogrzewacze, karimaty, folie do ochrony przed deszczem i zimnem (szczegółową listę załączamy na końcu tekstu). Czytaj także: Elżbieta Polak o sytuacji na granicy: Należy natychmiast pomóc dzieciom uchodźców Zbiórka potrwa jeszcze do tej niedzieli włącznie. Dokąd można przynosić rzeczy? Takich miejsc jest kilka, dostępne są one jednak w różnych widełkach czasowych w różne dni. Najlepiej wcześniej zajrzeć na stronę wydarzenia na Facebooku i tam znaleźć miejsce, w którym nasze rzeczy zostaną przyjęte w dogodnym dla nas terminie. Niektóre z tych miejsc to: Lubuski Teatr, Cafe Noir na deptaku, biuro KOD przy ul. Lisowskiego czy siedziba firmy BCD przy ul. Dekoracyjnej. Na liście są też prywatne adresy społeczników. Co przyda się uchodźcom? koszulki techniczne, poliestrowe (nie dostarczamy bielizny bawełnianej, ponieważ łapie wilgoć i nie ma jej jak wysuszyć),

spodnie ciepłe (polarowe, wodoodporne),

polary,

wytrzymałe poncho/peleryny przeciwdeszczowe (nie cienki plastik, bo w lesie się od razu drze)

grube, długie skarpety,

buty ocieplane lub z wkładkami (mogą być kalosze z wkładkami),

czapki,

rękawiczki,

szaliki/kominy polarowe,

koce polarowe/koce termiczne,

artykuły higieniczne: podpaski pampersy, chusteczki nawilżane, itp.

żywność: czekolady, batoniki, żele energetyczne, batoniki białkowe, pasztety drobiowe, paprykarz, suchary, suszone owoce, mleko skondensowane, izotoniki w proszku lub żelu,

żywność dla dzieci: wyłącznie słoiczki i musy dla dzieci,

folia NRC,

ogrzewacz termiczny,

karimata,

małe plecaki (do przechowywania żywności).