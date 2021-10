Bieg Jeża to impreza, które ma już stałe miejsce w sercach zielonogórzan. Od wielu lat co roku gromadzi setki mieszkańców, którzy lubią jednocześnie biegać i pomagać zwierzętom. Głównym wydarzeniem imprezy jest bowiem bieg na 3 km wokół zielonogórskiego parku Tysiąclecia. Z kolei Małe Jeże - czyli dzieci - biegną na symbolicznych dystansach od 100 do 1400 m.

Celem imprezy jest zbiórka pieniędzy i darów dla miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Na rzecz azylu prowadzonego obecnie przez OTOZ Animals przekazane zostaną pieniądze zebrane w ramach zapisów na biegi (od 25 zł w górę dorośli, od 15 zł dzieci).