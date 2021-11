Polska dzieli się dziś na 16 województw z samorządem regionalnym, 314 powiatów i prawie 2,5 tys. gmin. Samorządy kierują szpitalami, oświatą, gospodarka komunalną. Rocznie dysponują budżetami wartymi nieco ponad 200 mld zł. I będzie ich dużo mniej po wprowadzeniu przez rząd PiS zasad podatkowych „Polskiego ładu". Samorządy szacują roczne straty na 12-14 mld zł. W dekadę stracą grubo ponad 100 mld zł.

- To tylko ekonomiczny obraz strat odwrotu od polityki prosamorządowej w Polsce, co widzi już Unia Europejska i USA. PiS przywraca model państwa scentralizowanego i autorytarnego. Samorząd może znów stać się fasadowy, jak w PRL. Pracuje w samorządzie ponad 30 lat, widziałam tamtą rzeczywistość za komuny. Nie chcę, by wróciła – mówi marszałek lubuska Elżbieta Anna Polak. – To były czasy konformizmu, klientelizmu, rozdawnictwa. Poczucia bezsilności. Sądzę, że odwrót od samorządności ku centralizmowi wyrządza dużo zła, zabija kreatywność mieszkańców. Dlatego zapraszamy na debatę o polskim samorządzie w ciężkich czasach – mówi Polak. - Chcemy porozmawiać o dorobku polskiego samorządu, jego problemach oraz przyszłości. Silny samorząd jest niezbędny, by myśleć o rozwoju. To jeden z najważniejszych sukcesów wolnej Polski, którego nie wolno nam zmarnować. To dobry moment, aby zastanowić się, jak go obronić.

Debata „Samorządna. Niepodległa" odbędzie się w przeddzień Święta Niepodległości, w środę 10 listopada, o godz. 11 w sali kolumnowej sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Debatę poprowadzi Mikołaj Chrzan, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej".

Udział wezmą, oprócz marszałek Elżbiety Polak, naukowcy, lubuscy burmistrzowie:

poseł KO, prof. UZ Waldemar Sługocki,

posłanka KO Krystyna Sibińska,

prof, Hanna Paluszkiewicz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego,

Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego i szef Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,

Paweł Jagasek, burmistrz Kożuchowa,

Konrad Antkowiak, burmistrz Wschowy,

Henryk Janowicz, starosta żagański i przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego.

Debata „Samorządna. Niepodległa" do oglądania na żywo na Facebooku na profilu lubuskie.pl.

