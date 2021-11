Oficjalne uroczystości rozpoczęły się w czwartek o godz. 10 mszą święta w konkatedrze Świętej Jadwigi. W pierwszych rzędach siedziały główne postaci wydarzenia - wojewoda Władysław Dajczak z PiS i prezydent miasta Janusz Kubicki. W kościele był też wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. W tym samym czasie Wojciech Perczak, zastępca wojewody, złożył kwiaty pod tablicą Pro Memoria przy areszcie śledczym, poświęconą więźniom politycznym i ofiarom komunistycznych represji.

Po zakończeniu mszy spod katedry wyruszył przemarsz na plac Bohaterów. Przodem szło Wojsko Polskie z orkiestrą, za nim inne służby mundurowe, harcerze, uczniowie szkół. Dopiero na końcu szli państwowi oficjele, politycy, samorządowcy i mieszkańcy. W sumie kilkaset osób.

Na placu Bohaterów odczytano apel pamięci, odśpiewano hymn i wystrzelono salwę honorową. Wręczono też cywilne i wojskowe odznaczenia za wieloletnią służbę państwu. Prezydent Kubicki siedział blisko wojewody Dajczaka i jego małżonki oraz biskupa Tadeusza Lityńskiego, który wcześniej prowadził nabożeństwo.

Z drużyny prezydenta na uroczystościach zjawili się szef jego biura Konrad Witrylak oraz miejscy radni Grzegorz Hryniewicz, Paweł Wysocki i Andrzej Bocheński. Była też Aleksandra Mrozek, która działa w klubie prezydenta jako radna sejmiku.

PiS obok wojewodów reprezentowali m.in. przewodniczący rady miasta Piotr Barczak, poseł Jacek Kurzępa oraz radni sejmiku Małgorzata Gośniowska-Kola i Kazimierz Łatwiński.

Co ciekawe, w strefie VIP za biskupem, wojewodą i prezydentem miasta siedział Janusz Życzkowski, redaktor naczelny orlenowskiej "Gazety Lubuskiej" i jeden z najważniejszych ludzi w publicznym Radiu Zachód.

Prowadzący uroczystość spiker przywitał też ministrów Jacka Brombera i Łukasza Mejzę, ale tego drugiego nie udało nam się nigdzie dostrzec. Za strefą VIP widzieliśmy za to Adama Urbaniaka, miejskiego radnego Platformy Obywatelskiej.

Prezydent Kubicki nie zabierał głosu. Pozwolił mówić wojewodzie i posłowi Kurzępie.

- Niepodległość to wielkie, wspólne dobro. Nikt bardziej niż my Polacy nie ma prawa o tym mówić. Trzeba było pokoleń Polaków, aby upragniona, wymarzona niepodległość się ziściła. Ta droga była długa i trudna. Trzeba było ponieść ofiarę najwyższą: tysiące naszych rodaków oddało życie w walkach zbrojnych, cierpiało w więzieniach na Syberii i innych miejscach - mówił wojewoda Dajczak w swoim przemówieniu.

Apelował do Polaków o zjednoczenie. Przypominał, że Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Ignacy Paderewski, Ignacy Mościcki czy Roman Dmowski pochodzili z różnych środowisk politycznych. - Na co dzień często byli bardzo skłóceni. Ale w czasie, kiedy trzeba było budować państwo, kiedy Polska była zagrożona, potrafili się zjednoczyć. To jest dzisiaj wielki przekaz dla nas wszystkich, dla dzisiejszej klasy politycznej. Nie ma rzeczy ważniejszej niż niepodległość i suwerenność naszej ojczyzny - tłumaczył.

Kurzępa odniósł się do bieżących wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej.

- My, współcześni Polacy, jesteśmy zobligowani słowa wdzięczności skierować do was, wszystkich umundurowanych, związanych z formacjami bezpieczeństwa (...). Czy w dziedzictwie przodków, to nie my, współcześni, jesteśmy ojcami i matkami Niepodległej? Czy to nie w naszych dłoniach, naszej odpowiedzialności i codziennej aktywności, leży los Niepodległej? Z pewnością tak - przemawiał poseł PiS z Krosna Odrzańskiego.

Na koniec uroczystości oficjele złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bohaterów.

Przypomnijmy, tego samego dnia o godz. 15 spod zielonogórskiej filharmonii wystartuje obywatelski marsz niepodległości, który organizuje KOD, Strajk Kobiet i Instytut Równości.

