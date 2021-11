Po zakończeniu spotkania dziennikarze jednogłośnie mówili o widocznej różnicy klas. Objawiała się ona na korzyść rosyjskiego klubu w różny sposób - na pewno warunkami fizycznymi na poszczególnych pozycjach (zwłaszcza podkoszowych) oraz generalnie bogactwem i szerokością składu. Dobrze pokazywały to statystyki - do przerwy po stronie Lokomotiwu punktowało 10 graczy, a dla Zastalu tylko sześciu. Tym bardziej zielonogórscy koszykarze zasługują dziś na głośne brawa. Gryźli parkiet przez cały mecz, trzymali się blisko, długimi fragmentami grali jak równy z równym. No, i nie mieli poważniejszych kryzysów, które jeszcze niedawno przychodziły po kilka razy w każdym meczu.

Największa różnica w grze Zastalu w stosunku do poprzednich tygodni? Tempo. Od początku i w zasadzie przez cały mecz bardzo szybko przeprowadzaliśmy piłkę na stronę rywali, a to generowało mnóstwo okazji do zdobycia punktów. Powiedzmy wprost: skład Zastalu jest wręcz stworzony do biegania i wreszcie powinniśmy zacząć z tego korzystać.

Po sześciu minutach był remis 14:14, ale to gospodarze trzymali inicjatywę. Gwiazdorzy przyjezdnych Errick McCollum (15 pkt, 7 asyst) i Darius Thompson (17 pkt, 7 asyst) na zmianę grali pick'n'rolle, robili różnicę swoimi umiejętnościami, ale nie na tyle, by zastalowców przestraszyć. Dopiero w końcówce goście zwiększyli zaangażowanie w obronie, przycisnęli i odskoczyli na 28:21. Trzy punkty straciliśmy na własne życzenie, bo Nemanja Nenadić zbyt wcześnie zaatakował kosz. Poszła kontra, skończona nieco szalonym, ale celnym rzutem zza linii 6,75 m.

Druga kwarta rozpoczęła się ostrą nawałą Zastalu. Koszykarze Lokomotiwu po chwili byli już wyraźnie poirytowani, winę próbowali zrzucić na pracę sędziów, parę razy puściły im nerwy. W tej części gry wyróżnił się Branden Frazier (16 pkt, 6/14 z gry), który tego dnia był wyjątkowo zmotywowany - sama liczba oddanych przez niego prób rzutowych pokazuje, jak aktywny był w ataku. Parę razy przecieraliśmy oczy ze zdumienia, tak agresywnie atakował kosz. Częściej chcemy oglądać go w takiej formie, tym bardziej, że umiejętność korzystania z zasłon ma olbrzymią.

Zastal w drugiej kwarcie doszedł prawie Loko, ale w końcówce zabrakło sił, pobiegać musieli rezerwowi. Różnica umiejętności od razu mocniej się uwidoczniła. Do tego z niezrozumiałych powodów po stronie Zastalu na piłce przez parę minut grał DeVoe Joseph, co nie przyniosło żadnych korzyści (na marginesie: drużyna nadal nie potrafi wypracować dla niego dobrych pozycji, oddaje trudne rzuty przez ręce - to trzeba poprawić). Goście odjechali, w przerwie wynik brzmiał 57:42 dla nich.

Walka koszykarzy udzieliła się kibicom, którzy na hali CRS stawili się licznie, być może najliczniej w tym sezonie. Po zmianie stron na trybunach było już bardzo głośno.

- Atmosfera była super. Tego potrzebujemy, doping nas niesie - przyznał po meczu David Brembly, skrzydłowy Enea Zastalu.

Serca do walki koszykarze mieli ogromne. Wciąż utrzymywali bardzo szybkie tempo, grali odważnie i z poczuciem własnej wartości. W obronie też spisywali się ponadprzeciętnie, nie pozwalając rozwinąć skrzydeł gwiazdom Lokomotiwu. Jakoś też poradzili sobie z silnym jak koń Johnatanem Motley'em, który swoją tężyzną fizyczną dorównuje chyba samemu LeBronowi Jamesowi.

Jeszcze w czwartej kwarcie Zastal potrafił zbliżyć się do bogatszego przeciwnika na osiem oczek. W kluczowych momentach jednak przewagi przyjezdnych objawiały się na nowo. Wygrali 98:90, ale zielonogórscy kibice muszą być zadowoleni - to było świetne widowisko.

Najlepszymi zawodnikami w rotacji Olivera Vidina byli Nemanja Nenadić (23 pkt, 5 zbiórek, 4 asysty) i Jarosław Zyskowski (25 pkt, 4/5 za trzy).

ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA 90:98 LOKOMOTIW KUBAŃ

Kwarty: 21:28 | 21:29 | 26:22 | 20:19

ZASTAL: Frazier 16, Nenadić 23 (3), Brembly 8 (2), Zyskowski 25 (4), Apić 6 oraz Mazurczak 7, Joseph 5 (1). Meier, Sulima i Żołnierewicz po 0.

LOKO: McCollum 15 (1), Thompson 17 (1), Kidd 10, Martiuk 12, Motley 6 (1) oraz Ilnicki 13 (4), Williams 13, Jemczenko 5 (1), Szczerbieniew 4 (1), Wiediszczew 3 (1). Whittington i Ełatoncew po 0.