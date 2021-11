Poseł Marek Ast, szef lubuskiego PiS, był gościem wtorkowego programu publicznego Radia Zachód "Rozmowa po 9". Prowadzący rozmowę Łukasz Brodzik zapytał go o inwestycje, które dla Zielonej Góry sfinansować z Polskiego Ładu ma rząd PiS. Pytał jednocześnie, czy PiS poprze kolejne dwa pomysły prezydenta - budowę stadionu piłkarskiego za 100 mln zł oraz utworzenie specjalnej strefy przemysłowej pod elektromobilność przy S3 (Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, potrzebuje wpisania terenu do specustawy, bo leśnicy nie chcą oddać mu 400 ha lasu pod wycinkę; miejscy radni zaapelowali już w tej sprawie do premiera).