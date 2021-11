Nazwa Movember to połączenie dwóch angielskich słów: moustache (wąsy) i november (listopad). Akcja ma pokazać mężczyznom, że profilaktyczne badania jąder mogą pomóc w wykryciu raka jeszcze we wczesnym stadium i uratować życie. Co roku akcję Movember wspiera wielu znanych mężczyzn – celebryci, artyści, sportowcy i politycy. W tym roku akcję prowadzi Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Co trzeba zrobić? Zapuścić wąsa!

- Na całym świecie panowie nie tylko zapuszczają wąsy, ale przede wszystkim badają się! My też do tego namawiamy. A stu pierwszym chętnym panom po 50. roku życia wykonamy badanie PSA, które może im uratować życie - mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka szpitala. I wylicza, że do akcji przyłącza się prezes lecznicy Marek Działoszyński, dyrektor ds. lecznictwa Antoni Ciach (znany zielonogórski ortopeda) i lekarz naczelny Emil Korczak. Nie może zabraknąć także lekarzy, którzy leczą nowotwory. Wąsa zapuści prof. Dawid Murawa, chirurg onkolog, który wykonuje w szpitalu pionierskie operacje trzustki, wątroby czy przełyku, dr n. med. Marek Szwiec, szef klinicznego oddziału onkologii oraz dr hab. n. med. Maciej Salagierski, kierownik katedry urologii i onkologii urologicznej Colegium Medicum UZ.