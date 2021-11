Tradycyjnie przyznajemy plusy i minusy za wydarzenia ostatnich dni. Które w połowie listopada zasłużyły na pochwałę, a które na krytykę?

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Wreszcie wrócił, po roku przerwy spowodowanej pandemia koronawirusa. I znów nie zawiedli uczestnicy i sympatycy. Bo w Biegu Jeża, najpopularniejszym biegu charytatywnym w Zielonej Górze wcale nie chodzi o to, kto przybiegnie pierwszy na metę. Najważniejsze są dobra zabawa, uśmiech, ale przede wszystkim pomoc zwierzętom z zielonogórskiego schroniska.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

Bieg w park Tysiąclecia zorganizowano po raz ósmy. w Zielonej Górze przepełniły serca dobrych ludzi w Biegu Jeża. A biegali od najmłodszych po całkiem dużych, wszystko po to, żeby przysłużyć się zwierzętom w schronisku. Nie tylko wpisowe zasili przytulisko, biegacze przynosili także karmę. Inicjatywę wymyślił i od lat prowadzi Radosław Brodzik, miejscowy społecznik i działacz Lewicy. W organizację zaangażowani byli również Stowarzyszenie "Zielona Góro Zacznij Biegać", schronisko dla zwierząt (OTOZ Animals), Arkadiusz Dąbrowski oraz placówka szkolna Medyk przy ul. Wazów. Dziękujemy!

REKLAMA

Mnóstwo zdjęć z Biegu Jeża - TUTAJ

Minus. Minister Mejza niczym Dyzma

Łukasz Mejza, polityk związany z prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim, który robi karierę w Sejmie (do parlamentu wszedł z PSL, by szybko przejść do PiS m.in za za tekę wiceministra sportu, nie ma dobrej prasy. Na jaw wychodzą kolejne afery – czas najwyższy, by zajęło się nimi Centralne Biuro Antykorupcyjne, które ma za zadanie śledzić biznesy posłów.

Zielona Góra, 2019 r., wybory do Sejmu. Łukasz Mejza, kandydat PSL i jego kampania. Wspiera ją Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. Fot. Artur Łukasiewicz/Agencja Gazeta

Biznesową działalność posła i wiceministra Mejzy prześwietlili dziennikarze "Wirtualnej Polski". Polityk lubi przedstawiać się jako przedsiębiorca, ale większość jego spółek już nie istnieje, za to ciągną się za nimi mgliste historie. Dziennikarze mają dowody, że Mejza handlował maseczkami bez medycznych atestów. Firma, która miała je produkować, nigdy nie istniała. Maseczki sprzedawał w pierwszej fali pandemii, powoływał się na wpływy w zielonogórskiej spółce, która zaprzecza by z Mejzą robiła jakiekolwiek interesy.

REKLAMA

Biznesy i maseczki Mejzy - więcej TUTAJ

CZYTAJ TAKŻE: Wadim Tyszkiewicz: Rozważam start na prezydenta Zielonej Góry

CZYTAJ TAKŻE: Marszałek sprawdzi kasę dla Mejzy. Dostał prawie milion złotych dotacji