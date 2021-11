Od poniedziałku bez bieżącej wody pozostaje ok. 400 domów na osiedlu Raculka w Zielonej Górze. Tego dnia sanepid poinformował o wykryciu w wodociągach bakterii coli.

"Jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia" - poinformowała w komunikacie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Bakterie coli wykryto nie w wodociągach należących do miejskiej spółki, a do Spółki Wodnej "Raculka". Pracownicy sanepidu przestrzegają mieszkańców nie tylko przed jej spożyciem, ale też używaniem do mycia naczyń, prania czy kąpieli. W zasadzie bezpiecznie można nią tylko spłukiwać ubikację.

REKLAMA

Mieszkańcy od poniedziałku mogą pobierać wodę z dwóch podstawionych na osiedlu beczkowozów. Jeden stoi przy ul. Tarpanowej 11, a drugi przy Rumakowej 13.

W biurze Spółki Wodnej "Raculka" dowiedzieliśmy się, że bakterie coli wykryto w wyniku rutynowego badania, które spółka przeprowadza we własnym zakresie dwa razy do roku. Do ostatniego próbki pobrano w czwartek, 18 listopada. Wyniki nadeszły w poniedziałek i jeszcze tego samego dnia o zatruciu poinformowano mieszkańców. Stężenie coli wyniosło 90 mikroorganizmów na 100 ml wody, a powinno wynosić 0.

"Woda będzie wielokrotnie dezynfekowana, a sieć wielokrotnie płukana oraz badana, aż jej jakość będzie spełniać wymagania" - informuje spółka w komunikacie.

REKLAMA

Zatruć w ostatnim czasie podobno nikt nie zgłaszał, choć od mieszkańców napływają pojedyncze głosy, że ich dzieci dostały gorączki i biegunki.

Mieszkańcy muszą być gotowi na to, że kryzysowa sytuacja potrwa co najmniej kilka dni.

Z rzeczniczką sanepidu nie udało nam się porozmawiać, wysłaliśmy pytania mailem.