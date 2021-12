Polska reprezentacja mężczyzn w dniach 10-11 grudnia zagra w hali CRS z reprezentacją Czech. Największą gwiazdą będzie Jerzy Janowicz, który w przyszłym roku (ostatnio zmagał się z kontuzjami) planuje wrócić do międzynarodowego toru ATP.

- Obecnie przygotowuje formę na nowy sezon i nie mogę się doczekać powrotu do rywalizacji na korcie. Mecz z Czechami w Zielonej Górze będzie dla mnie pierwszym oficjalnym występem przed publicznością od prawie dwóch lat. Od paru miesięcy intensywnie trenuję, ale wiadomo, że to nie to samo, co możliwość poważnej gry na punkty z solidnymi rywalami. Dlatego nie mogę się doczekać tego występu, tym bardziej że wreszcie na trybunach będą obecni kibice – powiedział Janowicz.