Artur Gronek jest jednym z najlepszych trenerów w Polsce i kropka. Nieprzypadkowo kilka lat temu obejmował drużynę Zastalu po Saso Filipowskim, nieprzypadkowo też poprowadził ją do mistrzostwa Polski, choć jako młody szkoleniowiec nie posiadał specjalnego autorytetu u koszykarzy.

W czwartek w Bydgoszczy prowadzona przez niego Astoria pokazała, jak należy grać w koszykówkę. Można by powiedzieć, że była to szkoła Żana Tabaka, gdyby nie fakt, że byłoby to niesprawiedliwe, bo Gronek jest jednym z tych trenerów, który bardzo szybko łapie nowe trendy i też wiele lat wcześniej zdał sobie sprawę, że siła leży w ostrej i zdyscyplinowanej defensywie oraz szybkiej grze w ataku, z wykorzystaniem każdej okazji do rzutu za trzy i ataku kosza.