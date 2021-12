Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Do redakcji "Wyborczej" napisał Cezary Wysocki, mieszkaniec zielonogórskiej Ochli i działacz SLD. Wysocki chciał zgłosić do budżetu obywatelskiego zadanie polegające na utwardzeniu odcinka ul. Akacjowej w Ochli (dzielnica Nowe Miasto). W puli budżetu obywatelskiego jest 6,5 mln zł, z czego 1,3 mln zł do rozdysponowania w dzielnicy Nowe Miasto.

Cezary Wysocki w poprzednich latach wygrywał już w BO m.in. budowę miejsc parkingowych na os. Zdrojowym czy wybiegu dla psów w okolicach Wagmostawu (to ostatnie zadanie razem z dziennikarką Agnieszką Der).

W tej edycji BO zadanie Wysockiego pt. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ochli poprzez budowę dróg - etap I" zostało odrzucone. Zielonogórzanin napisał do prezydenta Zielonej Góry odwołanie, jednak nie zostało przyjęte. Miasto ogłosiło listę 30 zadań, na które od 20 grudnia będzie można głosować. To 21 projektów w starej Zielonej Górze i 9 w dawnej gminie. Na liście nie ma zadania zgłoszonego przez Wysockiego.

Cezary Wysocki nie kryje emocji, żalu. "Jak powinienem się czuć? Jako zwodzony mieszkaniec miasta, w którym się urodziłem, i w którym mieszkam blisko 40 lat. Chodzi o Budżet Obywatelski Zielonej Góry 2022. Zadanie, które zgłosiłem zostało odrzucone. Napisałem odwołanie, nie dostałem na nie odpowiedzi. Za to urzędnicy opublikowali listę zadań przyjętych do realizacji", pisze na Facebooku.

Miasto, odrzucając zadanie Wysockiego, tłumaczyło się regulaminem zielonogórskiego BO (uchwalonym przez radnych), w którym jest napisane, że zwycięski projekt musi być zrealizowany w trakcie roku budżetowego. Zdaniem miasta nie ma możliwości, by w takim czasie zaprojektować i wykonać utwardzenia drogi. Z takiej argumentacji kpi Cezary Wysocki. "Postawienie kilku lamp na ul. Prostej w Ochli trwa ponad rok. Takim sposobem wyjdzie na to, że miasto da radę w ciągu roku tylko toi toie postawić, a i to zajmie pewnie z sześć miesięcy", pisał dwa tygodnie temu na Facebooku.

Wysocki przysłał do redakcji treść odwołania. Publikujemy je poniżej. Zielonogórzanin zwraca uwagę, że w 2019 r. (przed dodaniem do regulaminu zapisu o roku na realizację zadań) do zgłaszania projektów w BO namawiał mieszkańców dawnej gminy wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. Był to jeden z argumentów miasta na brak finansowania niektórych zadań, których domagali się mieszkańcy zielonogórskich sołectw.

Nie udało się nam dodzwonić do wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka.

Odwołanie, które Cezary Wysocki wysłał do prezydenta Janusza Kubickiego

"Jako projektodawca odwołuję się od negatywnej oceny komisji opiniującej wnioski zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Zielonej Góry na rok 2022. dla projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ochli poprzez budowę dróg-etap I".

Komisja opiniująca wydała negatywną opinię dla przedmiotowego projektu powołując się na niespełnienie wymogu merytorycznego §6 pkt.5 Uchwały Rady Miasta. Komisja uzasadniła opinię prawdopodobnym przekroczeniem roku budżetowego przy ewentualnej realizacji inwestycji wskazując jednocześnie, iż średni czas wykonania podobnych projektów to 685 dni.

Zadanie, które zgłosiłem po ustaleniach z Radą Sołecką Ochli polega na wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej lub kostki ekologicznej (przepuszczalnej) na podbudowie z ustabilizowanego kruszywa łamanego na części działki nr 976 tj. ul. Ochla-Akacjowa od skrzyżowania z ul. Ochla-Żagańska do skrzyżowania z ul. Ochla-Brzozowa o długości do 280 m, szerokości 5 m, wykonanie 2 progów zwalniających na przedmiotowym odcinku i oznakowanie drogowe mające na celu ograniczenie prędkości pojazdów. Jest to pierwszy etap planu budowy dróg w Sołectwie Ochla z środków Budżetu Obywatelskiego Zielonej Góry.

Nadmieniam, że ul. Ochla-Akacjowa jest drogą gruntową o długości blisko 1 km i pełni funkcje drogi dojazdowej do ulic: Ochla-Dębowa, Ochla-Imbirowa, Ochla-Kasztanowa, Ochla-Brzozowa, Ochla-Czeremchowa, Ochla-Jaśminowa, Ochla-Wierzbowa, Ochla-Szczęśliwa, Ochla-Olchowa, Ochla-Brzoskwiniowa, Ochla-Bukowa, Ochla-Daglezjowa, Ochla-Lipowa oraz Ochla-Dzikiej Róży. Przy wymienionych ulicach znajduje się kilkaset działek, które są sukcesywnie zabudowywane domami jednorodzinnymi co bezpośrednio prowadzi do zwiększenia natężenia ruchu na przedmiotowej ulicy.

Jako uzasadnienie swojego odwołania przedstawiam poniżej następujące fakty:

Budowa ul. Ochla-Akacjowa została już raz złożona jako projekt w Budżecie Obywatelskim Zielonej Góry na rok 2020 wtedy została przyjęta na listę projektów i za realizacją tej inwestycji opowiedziało się, aż 501 mieszkańców. Od sukcesu dzieliło nas zaledwie 91 głosów. Było to zadanie z największą ilością głosów poza tymi wybranymi do realizacji. Jako mieszkańcy składaliśmy również do Pana petycje z podpisami w celu budowy przedmiotowej drogi.

Zaznaczam, iż wnioski na podobne inwestycje zostały przyjęte do Budżetu Obywatelskiego 2021. Tylko w dzielnicy Nowe Miasto mieszkańcy jeszcze w maju tego roku mogli głosować na: „Rozbudowę drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem nr dz. 252 i dz. Nr 111 Zielona Góra Jarogniewice", „Remont (dokończenie) dróg wewnętrznych na os. Czarkowo w Zielonej Górze łączące ul. Łężyca-Inżynierską z Łężyca-Budowlanych położonych na działkach 315/95, 315/93" czy „Kontynuacja budowy dróg ul. Łężyca -Polna, Łężyca-Prosta". Co więcej projekt „Rozbudowy drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem nr dz. 252 i dz. Nr 111 Zielona Góra Jarogniewice" został wybrany przez mieszkańców i jest realizowany. Dlatego nie miałem podstaw do zakładania, iż mój projekt zostanie odrzucony. Co więcej na realizację tego projektu było nie 12 a 6 miesięcy bo zadanie dotyczyło roku 2021, pomimo tak krótkiego czasu na realizację projekt nie został odrzucony co wprowadziło mnie i zapewne innych wnioskodawców w błąd zgłaszając zadania do edycji BO 2022.

Jako pomysłodawca i koordynator kilku projektów (parking przy Rzeźniczaka, odnowienie wybiegu dla psów przy Wagmostawie, budowa ekranów akustycznych przy Ruczajowej) , które udało się zrealizować ze środków BO Zielonej Góry uważam, iż odrzucenie przedmiotowego zadania na podstawie przytoczonej przez komisję opiniującą projekty jest nieuczciwe z powodu braku poinformowania o fakcie przeciągania się procesu budowy dróg w mieście do 685 dni. Oficjalna informacja pojawiła się dopiero po weryfikacji zadań przez powołaną do tego komisję. Posiadając taką wiedzę wcześniej prawdopodobnie nie zdecydowałbym się na zgłoszenie przedmiotowego zadania. Jak pisałem budowa tej drogi była już jednym z projektów BO 2020 r., a podobne pomysły zostały poddane pod głosowanie w BO 2021 dlatego logiczne było dla mnie, iż bez problemu przejdzie wstępną weryfikację.

Ponadto wyliczenie czasu realizacji inwestycji drogowych przez urzędników jest niemiarodajne ponieważ przy jego sporządzaniu brano pod uwagę wszystkie inwestycje w mieście, a są one w różny sposób skomplikowane. Nie można porównać budowy np. ulicy Aglomeracyjnej gdzie podczas sporządzania samego projektu należało otrzymać uzgodnienia szeregu interesariuszy, a ulicą Ochla-Akacjowa w której znajduje się woda, gaz, prąd i kanalizacja i jest ulicą wewnętrzną. Pomimo takich samych procedur są one prostsze do realizacji. Według mojej wiedzy wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego może odbyć się za pomocą zapytań ofertowych ponieważ nie powinno przekroczyć 45 000 zł, a sama realizacja budowy nie powinna trwać dłużej niż 6 miesięcy. Istotą problemu jest to, iż zadania w urzędzie są realizowane nie równolegle, a w kolejności. Część zadań można wykonywać równolegle, a sporo z nich zależy od organizacji pracy urzędników miasta.

Co więcej należy pamiętać, iż wydatki inwestycyjne nie muszą skończyć się z rokiem budżetowym nawet jak są zaplanowane na dany rok. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na realizację zadania zapisanego na dany rok w budżecie i brakiem możliwości zakończenia go w danym roku budżetowym można wpisać dane zadanie do wykazu wydatków, które nie wygasają w danym roku budżetowym, a z końcem czerwca roku następnego. Jeżeli wystąpią nieprzewidziane okoliczności przy ewentualnej realizacji tego zadania na jego wykonanie będzie nie 12, a 18 miesięcy. Na co Pan i Pan Prezydent Kaliszuk wskazujecie w załączonych pismach.

Ponadto jako członek Rady Sołeckiej Ochli chciałbym zauważyć, iż wielokrotnie zwracaliśmy się do Pana o dofinansowanie różnych zadań i otrzymywaliśmy na nie odpowiedzi ukierunkowujące nas na budżet obywatelski. W piśmie nr DI.7011.06.2019 (w załączeniu) podpisanym przez Pana Prezydenta Krzysztofa Kaliszuka czytamy „Nadmieniam, iż w Zielonej Górze funkcjonuje tzw. „Budżet Obywatelski" ze środkami pieniężnymi, zarezerwowanymi w budżecie Miasta Zielona Góra a przeznaczonymi na realizację zadań wybranych przez mieszkańców. (…) Propozycję nowych zadań w sołectwie Ochla będzie można zgłaszać w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego i poddać je głosowaniu przez mieszkańców Miasta Zielona Góra". W piśmie nr DO-BR.0004.46.2019 (w załączeniu) podpisanym przez Pana zostaliśmy poinformowani, iż „Należy podkreślić, że źródłem finansowania różnych zadań, o których decydują mieszkańcy na terenie Dzielnicy Nowe Miasto jest niezależnie od funduszu integracyjnego,

Od 2016 ustawowy fundusz sołecki oraz od 2020 będzie budżet obywatelski." Dla mnie jest to nie tylko informacja ale i zachęta do podejmowania prób poprawy jakości życia naszych lokalnych społeczności. Panowie Prezydenci otwarcie piszą, iż będziemy mogli składać w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego zadania inwestycyjne w tym drogi.

Proszę aby wziął Pan pod uwagę przytoczone argumenty. Panie Prezydencie nie mamy innych możliwości budowy dróg niż Budżet Obywatelski, środki z „chodnikowego" są niewystarczające na ich realizację. W przedmiotowej ulicy są już wszystkie media (woda, prąd, gaz, kanalizacja) z Bonusa Połączeniowego udało się wykonać lampy na całej długości ulicy (1 km). Brakuje tu tylko drogi o którą chcemy powalczyć w trakcie głosowania BO na 2022 r. W razie pytań pozostaję do dyspozycji. Proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego odwołania."

