Za ustawą, która ma zmusić amerykański koncern Discovery do sprzedania większości udziałów grupy TVN, zagłosowało w piątek w Sejmie 239 posłów, w tym Łukasz Mejza, który po serii artykułów na temat jego podejrzanych biznesów, zapewniał, że idzie nie tylko na ministerialny, ale i poselski urlop.

Kontrowersyjna ustawa już w sobotę była oprotestowywana na ulicach polskich miast. Zielona Góra dołączy w niedzielę, kiedy to pikietę pod biurem posła PiS Marka Asta organizują wspólnie Komitet Obrony Demokracji, Lubuski Strajk Kobiet i Instytut Równości.

"Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji narusza nie tylko art. 54 Konstytucji RP, ale również traktaty międzynarodowe. Była ona procedowana z naruszeniem regulaminu Sejmu, po nielegalnej reasumpcji zarządzonej przez marszałek Elżbietę Witek oraz podczas Komisji Kultury i Środków Przekazu zwołanej w nieregulaminowym czasie. Jej celem jest zmuszenie amerykańskiego koncernu – Discovery – do sprzedaży akcji TVN i wycofania się z inwestycji na polskim rynku medialnym. Mówiąc wprost: to najpoważniejszy przypadek uderzenia w wolność słowa w Polsce po 1989 r. Partia rządząca i jej akolici chcą zamknąć niezależne media, bo zdają sobie sprawę, że ich najgroźniejszym przeciwnikiem jest prawda" - piszą organizatorzy pikiety.

"Nie zgadzamy się, by Polska poszła tą samą drogą, co Rosja i Węgry" - dodają i zapraszają do udziału wszystkich chętnych.

Pikieta rozpocznie się w niedzielę o godz. 19.30 pod biurem poselskim Marka Asta na placu Pocztowym.

