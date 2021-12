Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

W naszym serwisie przeczytacie artykuł Wolfganga Brylli, zielonogórzanina, literaturoznawcy, germanisty z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pisze w nim o „odśląskowianiu" śląskiej Zielonej Góry po II wojnie światowej.

O tym, że Zielona Góra historycznie leży na północnych rubieżach Śląska, mało kto dziś już wie. Przedwojenna nazwa miasta brzmiała „Grünberg in Schlesien" – „Zielona Góra na Śląsku". Przez zmianę granic i całkowitą wymianę ludności w 1945 r., tę naszą historię musieliśmy układać na nowo. O wielu ważnych aspektach całkiem zapomnieliśmy, niektórych nie znaliśmy, inne nie wydawały nam się ważne.

Podczas spacerów winiarskich, które regularnie organizujemy, staramy się zawsze mówić, że Zielona Góra leży na historycznym Śląsku, którego stolicą jest Wrocław. Zawsze na twarzach uczestników spacerów, zielonogórzan i turystów, pojawia się wtedy zdziwienie: „Jak to Śląsk? Śląsk jest przecież setki kilometrów stąd, w województwie śląskim?!". Podobne zdziwienie maluje zresztą wtedy, gdy mówimy o wielu innych, kiedyś oczywistych faktach z historii Zielonej Góry.

Już za dwa tygodnie rozpoczyna się rok 2022. Jubileuszowy, 800-lecia Zielonej Góry. Miasto, zgodnie z tradycją, powstało w 1222 r. To świetna okazja, by przypominać historię Zielonej Góry i dyskutować o niej. Jakim miastem byliśmy, jakim jesteśmy? Na czym opiera się nasza tożsamość? Czy ważna jest dla nas ta ośmiowiekowa spuścizna?

Jako redakcja „Gazety Wyborczej" trzy lata temu apelowaliśmy do władz Zielonej Góry, mając poparcie wielu regionalistów i społeczników, o stworzenie w mieście lapidarium złożonego z płyt nagrobnych z dawnych zielonogórskich cmentarzy. Przykre, że takiego miejsca wciąż w Zielonej Górze nie ma. Jesteśmy to winni przedwojennym mieszkańcom. Szczególnie, gdy archeolodzy dokonują takich odkryć, jak w tym tygodniu w parku Tysiąclecia. Podczas budowy toru przeszkód natrafili na nienaruszoną kwaterę cmentarną z urnami. Takie i podobne rzeczy możemy uporządkować właśnie przy okazji jubileuszu. Oby się to udało.

800 lat Zielonej Góry.

W przyszłym roku świętujemy 800 lat Zielonej Góry. Jakim miastem jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość i historia? Jakie są cele na przyszłość?

Piszcie na: listy@zielona.agora.pl

