W okresie prenatalnym rokowania nie były dobre, dodatkowo było podejrzenie zespołu Downa.

- Pamiętam, jak w dniu porodu zapytałam, jak bardzo chore jest moje dziecko – wspomina Angelika Pawlak, która z rodziną mieszka na terenie gminy Bytom Odrzański.

Okazało się, że stan Mai jest lepszy, niż pokazywały badania. - Pierwsze pół roku to był najlepszy czas naszego wspólnego życia. Nic praktycznie się nie działo. Co dwa miesiące jeździliśmy na wizyty do lekarza. Usłyszeliśmy nawet w pewnym momencie taką wiadomość, że Maja być może w ogóle nie będzie musiała mieć operacji – mówi Daniel Michocki, tata dziewczynki.