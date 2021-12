Ustawa medialna, która zmusza amerykańskiego właściciela TVN - koncern Discovery - do sprzedaży stacji, znalazła się na biurku Andrzeja Dudy w miniony poniedziałek. Media powszechnie sugerowały, że Duda ustawę zawetuje, tak jak zapowiadał już w sierpniu, albo skieruje do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej.

Ostatecznie prezydent zdecydował się skorzystać z prawa weta. By je odrzucić, w Sejmie należałoby zebrać poparcie 276 posłów. PiS z koalicjantami tylu nie ma.

Duda stwierdził, że wchodzenie w spór z Discovery, amerykańskim gigantem medialny, byłoby dla Polski zbyt kosztowne. - Polska znalazłaby się w sporze, który mógłby kosztować miliardy dolarów, a problemów i tak mamy dużo: koronawirus, inflacja, drożyzna. Podzieliłem zdanie większości rodaków, którzy uważają, że kolejna jątrząca sprawa nie jest nam potrzebna - oznajmił Duda w poniedziałek, zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Podkreślał, że przyjęcie ustawy oznaczałoby także zerwanie międzynarodowych zobowiązań.

Decyzja prezydenta Dudy dla wielu była zaskakująca. Przekonują, że to efekt presji, jaką na władzach wywarli Polacy. Dla innych weto to tylko ustawka i część większego scenariusza, w którym PiS piecze kilka pieczeni na jednym ogniu - ociepla i wzmacnia wizerunek prezydenta, udowadniając jego rzekomą niezależność od prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ratuje polskie stosunki z USA, jednocześnie stawiając wyborców w przekonaniu, że PiS uchwaliłby propolskie (w ich mniemaniu) prawo, gdyby nie przeszkadzał centryzujący prezydent (który i tak wypełnia ostatnią kadencję). Do tego na bocznicę sprowadzono temat podsłuchiwana przez państwowe służby szefa sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej.

Reakcje w internecie

Jako sukces całą rzecz postrzega choćby Wadim Tyszkiewicz, niezrzeszony senator, w przeszłości wieloletni prezydent Nowej Soli.

"Presja i protesty miały sens. Bitwa wygrana, wojna jeszcze nie. Warto się bić. Kolejna bitwa: lex Czarnek. Kaczyński, Kukiz i Konfederacja będą niepocieszeni. I pozostaje pytanie: po co to było? Ustawka?" - zastanawia się Tyszkiewicz.

Przed hurraoptymizmem ostrzega Jacek Stefanowicz, były dziennikarz Radia Zielona Góra, który odszedł z rozgłośni po nadejściu "dobrej zmiany", obecnie właściciel pizzerii.

"Nie ma się z czego cieszyć. Dlaczego? Poukładajcie sobie puzzle" - napisał Stefanowicz na Facebooku.

W punktach wyjaśnia:

"1. Do Sejmu wraca Lex TVN (jakiś czas temu);

2. Amerykanie podrażnieni;

3. Wycieka informacja o podsłuchiwaniu Pegasusem senatora Brejzy. Kto ją ujawnił? Associated Press - amerykańska agencja prasowa;

4. Na PiS i PAD pada blady strach, bo mogą ujawnić więcej. Może nagranie z Tupolewa, może podsłuchy innych posłów i senatorów opozycji, może Trzaskowskiego, może Tuska...?;

5. Pomimo tego, że PAD ma jeszcze sporo czasu na decyzję, już dziś informuje o wecie... Dlaczego? No dlaczego?

KURTYNA!" - kończy wpis Stefanowicz.

Krótko rzecz skomentowali także ludzie związani z Platformą Obywatelską.

Janusz Rewers, zielonogórski radny Koalicji Obywatelskiej, ocenił:

"Jedno weto w tył, trzy ustawy wprzód. Nie mam wątpliwości, że to nie koniec tematu TVN. To samo było z sądami. Weto, a potem..."

W kategoriach ustawki sprawę widzi również Maciej Stawiarski, rzecznik prasowy zarządu województwa lubuskiego. Pisze bardzo obrazowo:

"Kozę wyprowadzić - powiedział konus. Lex TVN - klasyczna ustawka. Nie przykryje afer" - przekonuje Stawiarski.

Krótkim komentarzem podzielił się także Mirosław Krzyżanowski, trener zielonogórskich lekkoatletów.

"Ale na wielkiego głupa wyszli wszyscy, którzy głosowali z lex TVN" - kpi Krzyżanowski.