Od wtorku (28 grudnia) w całych Niemczech obowiązują przyjęte przez rząd federalny i rządy krajów związkowych ograniczenia kontaktów. W pomieszczeniach i na zewnątrz może przebywać razem tylko do 10 zaszczepionych osób. W przypadku osób niezaszczepionych członkowie gospodarstwa domowego mogą spotkać się tylko z dwiema innymi osobami. Kluby i dyskoteki są zamknięte. W przypadku rekreacji, kultury i handlu detalicznego nadal będzie obowiązywać zasada 2G lub 2G-plus. Ta zasada nie dotyczy sklepów z artykułami codziennego użytku. W niektórych krajach związkowych obowiązują dodatkowe ograniczenia, jak wcześniejsze godziny zamknięcia restauracji.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Co oznaczają zasady 1G, 2G i 3G? Sama litera G odnosi się do trzech pojęć, a więc geimpft, genesen lub getestet, co oznacza, że każdy, kto nie został zaszczepiony, nie jest ozdrowieńcem i nie posiada negatywnego wyniku testu na COVID-19, może nie uzyskać dostępu do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, a także wstępu do kin, teatrów oraz restauracji. W niektórych miejscach zasady są zawężone, np. z 3G do 2G, co oznacza, że sam negatywny wynik testu nie pozwoli na wstęp do danego miejsca. Z kolei zasada 1G jest najsurowsza, ponieważ tylko osoby zaszczepione mogą wziąć udział w danym wydarzeniu.

Przed wjazdem do Czech wszyscy cudzoziemcy (w tym również obywatele Polski), którzy są uprawnieni do wjazdu, będą musieli dysponować negatywnym wynikiem testu PCR. Dotyczy to również osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Osoby niezaszczepione lub osoby, które nie przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, muszą poddać się kolejnemu testowi PCR po przybyciu do Czech w okresie pomiędzy piątym a siódmym dniem pobytu. Wyjątek od obu nowych obowiązków dotyczy jedynie osób zaszczepionych dawką przypominającą, dzieci poniżej 12. roku życia oraz dzieci w wieku 12–18 lat w pełni zaszczepionych (bez dawki przypominającej).

Należy także pamiętać, że od 30 grudnia do 1 stycznia w Czechach będą obowiązywać surowsze zasady podróży krótkoterminowych (do 24 godzin), a to w celu ograniczenia sylwestrowych wypadów. W przypadku wyjazdu do Czech w tym okresie konieczne będzie poddanie się testowi PCR już przed przyjazdem, wyjątek dotyczy jedynie osób zaszczepionych trzecią dawką przypominającą.

REKLAMA

Źródło: lubuskie.pl

CZYTAJ TAKŻE: Poseł PiS ledwo przeżył COVID, jego żona zmarła. Teraz nakłania do szczepień: "Chcieliśmy zgrywać bohaterów"