Politycy i polityczki, szczególnie pełniący funkcje rządowe czy samorządowe, powinni mieć świadomość wagi każdego wypowiadanego zdania i sądu. Ich słowa nie znikają, a żyją własnym życiem, docierając także do tych, do których nie były bezpośrednio kierowane. Mam wrażenie, że nagminnie zapominają o tej zasadzie prawicowi polityczki i politycy, budujący "popularność" przez kreowanie w swojej narracji wrogów wewnętrznych i zewnętrznych. Niejednokrotnie posuwają się do perfidnej manipulacji faktami, można wręcz odnieść wrażenie, że świadomie realizują maksymę Josepha Goebbelsa: „Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą". Skutki takich działań są opłakane: polskie społeczeństwo jest podzielone jak nigdy dotąd, a Polska na arenie międzynarodowej jest osamotniona i utrzymuje dobre relacje jedynie z państwem San Escobar, głównie dlatego, że takiego państwa nie ma.

W nurt takich szkodliwych wypowiedzi wpisała się ku mojemu zaskoczeniu Olimpia Tomczyk-Iwko, lubuska Wicewojewoda. Przyznam, że przegapiłem jej wypowiedź na antenie Radia Zielona Góra, ale nie nasi zachodni sąsiedzi, z którymi od przystąpienia Polski do Unii budujemy, a raczej budowaliśmy, dobrosąsiedzkie relacje.

Według Pani Wicewojewody Niemcy stanowią zagrożenie dla Polski, bowiem chcą federalizacji Europy. To sformułowanie zostało wcześniej użyte przez Jarosława Kaczyńskiego, który na spotkaniu europejskiej prawicy (w tym mojej "ulubienicy" Marine Le Pen, o jakże wysublimowanych poglądach na temat niepodległości Ukrainy – jakby ktoś zapomniał, to uważa, że Ukraina leży w strefie wpływów Rosji; ciekawe, czy ktoś ją zapytał, czy Polska też leży w rosyjskiej strefie?) wygłosił tezę, że umowa koalicyjna SPD, FDP i Zielonych zawiera zapis dotyczący federalizacji UE.

I to oczywiście zagraża wolności Polski! Jest to ewidentna, perfidna manipulacja. 24 listopada br. została podpisana umowa koalicyjna pomiędzy socjaldemokratami (SPD), liberałami z FDP i Zielonymi. Samo wydarzenie było dość obszernie komentowane w mediach krajowych i lokalnych. Umowa koalicyjna zawiera bardzo dużo odniesień do polityki europejskiej. Pada tam zdanie, że celem integracji powinno być "federalne, europejskie państwo związkowe". U podstaw tego twierdzenia leży zasada subsydiarności (pomocniczości) wraz z kartą praw podstawowych - czyli takie państwa powinny być zdecentralizowane i mieć na uwadze, że integracja europejska Państw, przebiega w różnej prędkości. Nic tam nie ma o przewodniej roli Niemiec. Jest tam, i owszem, odniesienie do tego, że Niemcy będą dążyć do wypracowania porozumienia między państwami UE oraz wzmocnienia Unii. Jednak to działanie wynika z faktu, że Niemcy są największym państwem Wspólnoty. To fakt i raczej ciężko z tym polemizować. Prawicowi politycy, manipulując faktami, pomijają w komentarzach informację, że koncepcja federalna UE miałaby być dyskutowana i opracowana w ramach Konferencji o przyszłości Europy. To wymaga zmiany traktatów, a te z kolei wymagają zgody Państw członkowskich. I nie ma tam nigdzie informacji lub nawet cienia sugestii, że w wyniku reformy UE państwa członkowskie utraciłyby suwerenność. Chodzi tu po prostu o wywołanie dyskusji i rozpoczęcie prac nad reformą w Unii.

REKLAMA

Mówienie, że to zamach na Europę i Polskę to zwyczajne straszenie ludzi. Jest wręcz na odwrót, to właśnie obecność Polski w Unii jest gwarantem praw i wolności Polaków. Prawa do niezawisłych sądów, praworządności i swobody przemieszczania się po Europie.

W dokumencie koalicyjnym jest mowa o "zwiększeniu strategicznej suwerenności Europy", co jasno wskazuje, że uznaje się, że taka suwerenność już jest w pewnym stopniu w UE. To nic odkrywczego i nic, co stanowi zagrożenie. Logika wskazuje, że zwiększenie będzie polegać na wzmocnieniu zdolności Unii do działania globalnego. To więc nic innego jak uniezależnienie się od dostaw energii spoza Unii, wzmocnienie niezależności polityk zdrowotnych i wspierania niezależnego rozwoju technologicznego. W kontekście geopolitycznym jest to dążenie do tego, aby Europa w relacjach z Chinami, USA czy Rosją występowała jako jeden podmiot, monolit, kierujący się wspólnotą europejskich interesów. Polską racją stanu w dobie narastających napięć za naszą wschodnią granicą powinno być budowanie silnej, współpracującej Europy, a nie mizdrzenie się do prawicowych polityków uważających, że Ukraina (lub też Polska) jest w strefie rosyjskich wpływów.

Zastanawiam się, jak wytłumaczyć naszym niemieckim sąsiadom oparte na manipulacjach stanowisko Pani Wicewojewody województwa przygranicznego, czerpiącego korzyści z niemieckiego sąsiedztwa. Polska jest największym partnerem handlowy Niemiec w Europie Środkowo-Wschodniej, zastąpiliśmy Włochy na piątym miejscu wśród najważniejszych partnerów handlowych Niemiec na świecie. Przy tym niemiecki handel zagraniczny z Polską był w ub.r. prawie trzykrotnie większy niż z Rosją. Wartość niemieckich inwestycji bezpośrednich w Polsce od czasu systemowych zmian przełomu 1989/90 sięga 39 mld euro, a polskich w Niemczech ponad 2 miliardy euro. Lubuskie czerpie korzyści ze współpracy transgranicznej i pozyskiwanych w jej ramach środków unijnych.

Mogę powiedzieć niemieckim przyjaciołom, że opinia Pani Wicewojewody jest wyrażeniem zdania polskiego rządu, który dryfuje pod względem praworządności w kierunku Białorusi, oddalając się coraz bardziej od demokratycznej, praworządnej Europy albo stwierdzić, że jest to "zwykła" niekompetencja raczkującego prawicowego polityka. W sumie nie wiem, co gorsze.

REKLAMA

Wiele lat temu byłem wolontariuszem w referendum dotyczącym wstąpienia Polski do UE. Wspólnie z koleżankami i kolegami z ówczesnego SLD roznosiłem ulotki i zachęcałem Polaków do poparcia idei wstąpienia Polski do Unii. Wtedy prawica straszyła, że przyjdą Niemcy i nas kupią, albo że zgniły Zachód odbierze nam polskość. Byłem wyzywany od zdrajców. Minęło 17 lat. Jesteśmy w Unii i mamy z tego same korzyści. To, że starszy samotny pan, siedzący z kotem na Żoliborzu, który świata na oczy nie widział - no może poza San Escobar - chce najwyraźniej doprowadzić do "Polexitu" - to jestem w stanie zrozumieć, bo tylko tak zbuduje swoją dyktaturę. Ale że Pani Wicewojewoda, robiąca prywatnie interesy w Niemczech, gada takie głupoty jak mieszkaniec Żoliborza, tego już nie rozumiem.

Z naszym zachodnim sąsiadem powinniśmy budować relacje oparte na szacunku i przyjaźni, jeżeli chcemy być we wspólnym domu o nazwie Europa, a nie w rosyjskiej strefie wpływów. Manipulacjami i kłamstwami tego nie osiągniemy. Tu jest województwo Lubuskie, tu mamy znakomite kontakty z naszymi przyjaciółmi za Odry. Proszę tego nie psuć.

Z poważaniem

Radosław Brodzik

działacz Nowej Lewicy, społecznik, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze