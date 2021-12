Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

W środę opublikowaliśmy list otwarty Radosława Brodzika, zielonogórskiego działacza Nowej Lewicy i dyrektora biura współpracy zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. "Prawicowi politycy posuwają się do perfidnej manipulacji faktami, jakby świadomie realizowali znaną maksymę Josepha Goebbelsa. W nurt takich szkodliwych wypowiedzi ku mojemu zaskoczeniu wpisała się Olimpia Tomczyk-Iwko, wicewojewoda województwa lubuskiego" - napisał Brodzik.

Dziś publikujemy odpowiedź Olimpii Tomczyk-Iwko, wicewojewody lubuskiego.

Odpowiedź wicewojewody Olimpii Tomczyk-Iwko na list Radosława Brodzika

Lieber Herr Radosław Brodzik ..

...aber wirklich?

Ich habe es gelesen und kann es nicht glauben. Sind Sie wirklich nicht in der Lage, zuhoren oder mit Verstandnis zu lesen? Olaf Scholz, Bundeskanzler von Deutschland, und die Ampel-Koalitions sprechen klar und deutlich uber den Plan, Europa unter deutscher Fuhrung zu foderalisieren. Und naturlich ist er fur die Globalisierung! Dies sind die Fakten. Als Vertreter der Linken nennen Sie die Dinge nicht beim Namen. Sie verwenden Phrasen-Scheisse durch Seidenpapier. Das Einzige ist, dass man dafur, oder dagegen sein kann, oder dass man keine Meinung zu dem Thema hat. Das ist nur alles, und das ist alles.

Als Leiter der Zusammenarbeit mit Brandenburg kennen Sie wahrscheinlich die deutsche...aber wenn nicht, werde ich es ubersetzen, nur fur den Fall...

Drogi Radku... Czytam i nie wierzę. Czy naprawdę nie potrafisz słuchać lub czytać ze zrozumieniem? Olaf Scholz, Kanclerz Niemiec wraz z Koalicją Świateł, jasno i wyraźnie mówi o planie federalizacji Europy pod przewodnictwem Niemiec. I oczywiście jest za globalizacją. To są fakty! Jako przedstawiciel lewicy nie nazywasz rzeczy po imieniu. Manipulujesz. Używasz sformułowań "bułkę przez bibułkę". Jedyne co, to możesz być ZA, możesz być PRZECIW, albo nie mieć zdania na ten temat. Tylko tyle i aż tyle. Jako Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego ds. współpracy z Brandenburgią, zapewne znasz niemiecki... Jeśli nie, to, tak na wszelki wypadek, przetłumaczyłam.

A propos: 16.12.2021 r. Europejscy Federaliści obchodzili swoje 75-lecie. Świętowali w Paryżu, oczywiście z Olafem Scholzem.

