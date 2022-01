W poniedziałek wieczorem w kamienicy przy ul. Wąskiej wybuchł pożar. Płonęło całe poddasze. Ranna została jedna osoba.

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

- Szczęście w nieszczęściu, że pozostali mieszkańcy zostali ewakuowani bez szwanku - mówił "Wyborczej" Arkadiusz Kaniak, rzecznik zielonogórskiej komendy straży pożarnej, i wyliczał, że w akcji wzięło udział aż 15 zastępów, nim pożar został opanowany.

Zielona Góra, 2 stycznia 2022 r. Pożar kamienicy przy ul. Wąskiej 10 Fot. Arkadiusz Kaniak/PSP Zielona Góra

Mała liczba ofiar to zasługa dwóch policjantów zielonogórskiej komendy. To oni pierwsi zobaczyli ogień i ruszyli z pomocą. Pomagali ewakuować mieszkańców kamienicy. Jeden z policjantów wbiegł również na strych, tam znalazł nieprzytomnego mężczyznę leżącego na podłodze.

REKLAMA

- Obydwaj policjanci wynieśli go z budynku, a gdy do policjantów podeszła kobieta, która zaczęła krzyczeć, że w mieszkaniu są jeszcze jej dzieci, jeden z policjantów wrócił do kamienicy, ryzykując swoim życiem i zdrowiem, i ponownie przeszukał mieszkania. Dzieci na szczęście nie było w środku - mówi Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej komendy policji.

Rodziny potrzebują pomocy, mają małe dzieci

I choć wszyscy z pożaru ocaleli, przed rodzinami trudny czas. W pożarze stracili wszystko. W zalanych wodą mieszkaniach nie uratowały się ani meble, ani sprzęty AGD. Budynek nie nadaje się do zamieszkania. O pomoc dla swojej siostry zaapelowała Magdalena Larweczka.

- W tej kamienicy mieszkały moja mama z siostrą i dwójką dzieci w wieku 8 i 6 lat. Niestety cały dobytek życia został stracony. To, co mogły zabrać, miały na sobie. Sztab zarządzania kryzysowego, jak również straż pożarna nie pozwalają na wejście do kamienicy i zabranie ze sobą jakichkolwiek rzeczy, gdyż budynek grozi zawaleniem. Zostały z niczym. Bez dachu nad głową, bez ubrań, nie wspominając o wyposażeniu mieszkania. Liczymy na pomoc ludzi dobrej woli - napisała, tworząc zbiórkę na popularnym portalu zrzutka.pl. By odkupić sprzęt, garnki, ubrania, meble, rodzina potrzebuje ok. 20 tys. Na razie udało się zebrać zaledwie 700 zł.

REKLAMA

Jeśli chcesz pomóc, możesz to zrobić tu.