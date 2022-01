Zastal jest po koronawirusie, którym zakaziło się paru zawodników. Być może chwilowa przerwa w graniu miała wpływ na to, że pierwszą kwartę zielonogórzanie przespali, marnując przy tym chyba z pięć łatwych piłek spod samego kosza. Trener Oliver Vidin wkurzał się na Nemanję Nenadicia, szybko ściągnął go z parkietu, by z nim porozmawiać.

A King korzystał. Próbował obrony na całym, odcinania rywali już od pierwszego podania, jak to było u Żana Tabaka. Dynamiczni obwodowi - Sherron Dorsey-Walker (14 pkt) czy doskonale nam znany Filip Matczak (18 pkt) - szukali swoich szans po zasłonach kolegów, a gdy trzeba było zagrać izolację, to piłkę brał masywny, ale i dysponujący dobrym rzutem z półdystansu skrzydłowy Stacy Davis (19 pkt, 4 asysty). King szybko wyszedł na prowadzenie, pierwszą kwartę wygrał 24:16. Po stronie Zastalu 8 pkt zdobył DeVoe Joseph. Cieszyło, że w końcu potrafimy wypracować dla niego pozycję, ale ogólny obraz wyglądał kiepsko.