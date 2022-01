1 ZDJĘCIE Mała Maja, która czeka na operację w USA (Fot. Archiwum prywatne)

To apel do klubów piłkarskich! Jeżeli wpłacicie 200 zł na leczenie 2-letniej Mai Michockiej, sędzia Paweł Pięta przyjedzie na wasz sparing i go poprowadzi. - Mam dwójkę dzieci i trudno się z tym pogodzić, że rodzice nie mają pieniędzy na leczenie swojego dziecka - podkreśla Pięta.